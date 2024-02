Mercedes-AMG presenta la formazione dei piloti della GT 2024

Dopo il successo dell'anno motoristico 2023 con ben 66 campionati, Mercedes-AMG Customer Racing punta ancora una volta a trionfare a livello mondiale nella stagione 2024. Per realizzare le sue grandi ambizioni, il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni di Affalterbach si affida ancora una volta a una formazione di piloti di prim'ordine.

L'impressionante squadra è passata da 17 a 19 piloti provenienti da undici nazioni diverse. È composta da nove piloti professionisti e cinque piloti junior. La formazione è completata da cinque esperti che saranno utilizzati in gare selezionate. L'ex professionista del DTM Thomas Jäger (GER) continuerà a svolgere il ruolo di pilota collaudatore e sviluppatore.

Il pilota junior Frank Bird (GBR), che ha impressionato durante l'AMG Young Driver Test dello scorso anno a Valencia e la conseguente partecipazione alla gara dell'Intercontinental GT Challenge di Abu Dhabi, è un'aggiunta completamente nuova alla formazione. Anche Felipe Fraga (BRA) e David Reynolds (AUS) hanno ottenuto lo status di esperti. Fraga guida per il marchio dal 2018 e ha già completato oltre 30 gare di durata con la Mercedes-AMG GT3. Reynolds guida per Mercedes-AMG principalmente nel continente australiano.

I team sportivi clienti di Mercedes-AMG parteciperanno, tra l'altro, ai seguenti eventi agonistici globali: le classiche 24 ore al Nürburgring e a Spa-Francorchamps, il GT World Challenge, l'Intercontinental GT Challenge, il DTM, l'IMSA, la serie endurance al Nürburgring, l'Asian Le Mans Series (ALMS), la 24H Series e la FIA GT World Cup a Macao.

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: "Ci aspetta un altro anno impegnativo. Costruire la stagione di grande successo dello scorso anno sarà una sfida. Per questo non solo abbiamo messo insieme una formazione di piloti forte, ma soprattutto il più possibile equilibrata. Inoltre, la promozione dei giovani talenti è molto importante per noi come costruttore, ed è per questo che stiamo costruendo giovani piloti in modo mirato. Il promettente mix di piloti mi dà una sensazione positiva in vista della stagione delle corse clienti".

Stefan Wendl, Responsabile Mercedes-AMG Customer Racing: "Sono lieto che anche nel 2024 saremo in grado di presentare una squadra di piloti competitiva. Sulla base della nostra recente esperienza, abbiamo un mix equilibrato di vincitori di campionati e di endurance e di piloti giovani, talentuosi e affamati. Sono particolarmente lieto che Frank Bird, un giovane promettente, si sia presentato e si sia qualificato attraverso l'AMG Young Driver Test. Insieme, vogliamo ottenere anche quest'anno le vittorie per AMG nelle gare di durata e nei campionati più importanti."

Mercedes-AMG Customer Racing, formazione piloti 2024

Cognome Nome Nazionalità Stato

Aron Ralf Estonia Junior

Auer Lucas Austria Performance

Bird Frank Gran Bretagna Junior

Christodoulou Adam Gran Bretagna Expert

Ellis Philip Svizzera Prestazioni

Engel Maro Germania Prestazioni

Fraga Felipe Brasile Esperto

Götz Maximilian Germania Prestazioni

Gounon Jules Andorra Prestazioni

Grenier Mikaël Canada Prestazioni

Juncadella Daniel Spagna Esperto

Love Jordan Australia Junior

Maini Arjun India Prestazioni

Morad Daniel Canada Esperto

Owega Jusuf Germania Junior

Reynolds David Australia Esperto

Schiller Fabian Germania Prestazioni

Schumacher David Germania Junior

Stolz Luca Germania Prestazioni