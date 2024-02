A Mercedes-AMG apresenta o alinhamento de pilotos do GT 2024

Depois de um ano de sucesso no desporto motorizado em 2023, com 66 campeonatos notáveis, a Mercedes-AMG Customer Racing tem novamente como objetivo os triunfos globais na época de 2024. Para cumprir as suas grandes ambições, a marca de automóveis desportivos e de performance de Affalterbach conta novamente com um alinhamento de pilotos de primeira classe.

O impressionante plantel aumentou de 17 para 19 pilotos de onze países diferentes. É composto por nove pilotos de performance e cinco pilotos juniores. A formação é complementada por cinco especialistas que serão utilizados em corridas seleccionadas. O antigo profissional do DTM, Thomas Jäger (GER), continuará a atuar como piloto de testes e de desenvolvimento.

O piloto júnior Frank Bird (GBR), que impressionou no AMG Young Driver Test do ano passado em Valência e na corrida resultante no Intercontinental GT Challenge em Abu Dhabi, é uma adição completamente nova ao alinhamento. Felipe Fraga (BRA) e David Reynolds (AUS) também receberam o estatuto de Especialista. Fraga está a conduzir para a marca desde 2018 e já completou mais de 30 corridas de resistência com o Mercedes-AMG GT3. Reynolds conduz principalmente para a Mercedes-AMG no continente australiano.

As equipas desportivas de clientes da Mercedes-AMG irão competir nos seguintes eventos de corrida globais, entre outros: as 24 horas clássicas em Nürburgring e em Spa-Francorchamps, o GT World Challenge, o Intercontinental GT Challenge, o DTM, o IMSA, a série de resistência em Nürburgring, o Asian Le Mans Series (ALMS), as 24H Series e a FIA GT World Cup em Macau.

Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport: "Temos outro ano desafiante pela frente. Construir sobre a época extremamente bem sucedida do ano passado será um desafio. É por isso que não só reunimos um alinhamento de pilotos forte, mas acima de tudo tão equilibrado quanto possível. Além disso, a promoção de jovens talentos é muito importante para nós, enquanto construtores, e é por isso que estamos a formar jovens pilotos de forma orientada. A combinação promissora de pilotos dá-me um sentimento positivo para a época de corridas para clientes".

Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing: "Estou satisfeito por podermos voltar a apresentar um plantel de pilotos competitivo em 2024. Com base na nossa experiência recente, temos uma mistura equilibrada de vencedores de campeonatos e de provas de resistência, bem como de pilotos jovens, talentosos e ambiciosos. Estou particularmente satisfeito pelo facto de Frank Bird, um jovem promissor, se ter apresentado e qualificado através do AMG Young Driver Test. Juntos, queremos alcançar vitórias para a AMG nas mais importantes corridas de resistência e campeonatos novamente este ano."

Mercedes-AMG Customer Racing, formação de pilotos 2024

Apelido Nome próprio Nacionalidade Estatuto

Aron Ralf Estónia Júnior

Auer Lucas Áustria Performance

Bird Frank Grã-Bretanha Júnior

Christodoulou Adam Grã-Bretanha Perito

Ellis Philip Suíça Desempenho

Engel Maro Alemanha Desempenho

Fraga Felipe Brasil Perito

Götz Maximilian Alemanha Desempenho

Gounon Jules Andorra Desempenho

Grenier Mikaël Canadá Desempenho

Juncadella Daniel Espanha Perito

Love Jordan Austrália Júnior

Maini Arjun Índia Desempenho

Morad Daniel Canadá Perito

Owega Jusuf Alemanha Júnior

Reynolds David Austrália Perito

Schiller Fabian Alemanha Desempenho

Schumacher David Alemanha Júnior

Stolz Luca Alemanha Desempenho