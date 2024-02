Aston Martin présente la nouvelle Vantage GT3

Aston Martin a présenté officiellement la nouvelle Vantage GT3 après ses débuts en course aux 24h de Daytona. La nouvelle voiture de course britannique sera engagée cette année dans quelques-unes des plus importantes séries de courses GT du monde.

Parallèlement aux débuts internationaux de la nouvelle Vantage sur route, la spectaculaire nouvelle Vantage GT3 reflète les performances accrues, les dynamiques plus pointues et le style accrocheur du modèle d'exposition actuel. Elle traduit ces qualités en une nouvelle voiture de course GT impressionnante et ouvre le prochain chapitre de la prestigieuse histoire du sport automobile d'Aston Martin.

Marco Mattiacci, Global Chief Brand and Commercial Officer d'Aston Martin, a déclaré à propos de l'excitante nouvelle voiture de course GT : "Le lancement simultané de la nouvelle Vantage et de la voiture de course Vantage GT3 souligne l'engagement d'Aston Martin à construire la meilleure voiture de sport au monde et à démontrer ses capacités sur la piste".

"Aston Martin Racing bénéficie de l'extraordinaire réservoir de talents, d'expérience et de connaissances forgé en Formule 1 et que l'on retrouve chez Aston Martin Performance Technologies".

"Le résultat est une voiture de course GT véritablement à la pointe de la technologie, qui partage clairement son ADN avec l'actuelle Vantage de route, tout en étant parfaitement adaptée à la réglementation GT3 actuelle".

"La nouvelle Vantage GT3, issue d'une lignée de multiples vainqueurs de championnats du monde, se révèle irrésistible pour une impressionnante brochette internationale d'équipes de course GT de premier plan. La Vantage GT3 est assoiffée de victoires et prête à s'appuyer sur l'extraordinaire palmarès d'Aston Martin - les plus grandes courses d'endurance du monde sont fermement dans le viseur de la Vantage GT3".

La Vantage GT3 est une évolution complète des très réussies Vantage GTE et GT3, récemment retirées du marché, qui ont fait leurs débuts en 2018. La Vantage GT3 est basée sur la structure de châssis en aluminium éprouvée d'Aston Martin et est propulsée par un moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres, qui est également à la base de la nouvelle voiture de route Vantage. Le tout nouveau package aérodynamique, la suspension entièrement revue et l'électronique de pointe confèrent à cette Aston Martin GT de course de dernière génération un potentiel de championne du monde.

La nouvelle Vantage GT3 est conforme à tous les règlements de la FIA GT3, y compris la nouvelle catégorie LMGT3 du FIA WEC pour 2024, ce qui en fait une véritable concurrente mondiale. Elle se battra pour les honneurs dans les séries GT les plus compétitives du monde, notamment le FIA World Endurance Championship (WEC), l'IMSA WeatherTech Sportscar Championship (IMSA), le Fanatec GT World Challenge, l'European Le Mans Series (ELMS) et la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

La Vantage GT3 est le premier produit de la collaboration entre Aston Martin Racing et Aston Martin Performance Technologies, comme l'explique Adam Carter, responsable de l'Endurance Motorsport chez Aston Martin : "La nouvelle GT3 est notre première occasion d'utiliser AMPT pour exploiter les compétences, l'attitude et les méthodes des différents centres nerveux d'Aston Martin, que nous avons ensuite combinées avec l'expertise inégalée d'AMR en matière de gestion de programme GT. Le programme de course GT servira de laboratoire de développement qui conduira à un transfert croissant de connaissances et d'approches dans les futures voitures de route Aston Martin".

Le développement de la nouvelle Vantage GT3 a suivi des objectifs stricts, définis par AMPT et mis en œuvre par AMR. L'accent a été mis sur l'amélioration de certaines caractéristiques de conduite plus difficiles de l'ancienne voiture, dans le but de rendre la nouvelle GT3 la plus facile à conduire possible, tant pour les pilotes professionnels que pour les amateurs.

Un vaste programme de développement - comprenant un test épuisant de 30 heures - s'est achevé à la fin de l'année dernière avec une combinaison de pilotes contractuels d'Aston Martin et de pilotes de course amateurs sélectionnés. Tous ont rapporté que la nouvelle Vantage GT3 est une machine rapide mais souple, sans faiblesse et dotée d'une très large fenêtre de réglages, parfaitement adaptée aux exigences uniques et à la nature extrêmement compétitive des courses GT de haut niveau.

En tant qu'ingénieur en chef du programme GT3, Gustavo Betelli, responsable de la performance chez Aston Martin Racing, a été chargé de s'assurer que la Vantage GT3 offre la combinaison souhaitée de vitesse ultime et de facilité d'utilisation. Trouver ce "sweet spot" tout en respectant les règles d'équilibre des performances imposées et strictement contrôlées par la FIA a été la clé pour atteindre les objectifs de transformation de l'AMPT : "L'objectif de la nouvelle Vantage GT3 était d'élargir la fenêtre de performance et de développer quelque chose qui fonctionne sur n'importe quel circuit, avec n'importe quel pneu et avec n'importe quel pilote. De plus, nous devions nous conformer au nouveau règlement, ce qui a nécessité des modifications supplémentaires".

"La nouvelle génération de voitures GT3 est plus que jamais dépendante de l'appui aérodynamique, c'est pourquoi nous voulions rendre la voiture plus stable au freinage. L'ancienne voiture plongeait beaucoup au freinage, nous devions donc essayer de contrôler l'inclinaison avec le réglage de la suspension arrière. Mais cela signifiait que la suspension était rigide, ce qui rendait la voiture assez mordante et mettait également les pneus à rude épreuve. Nous avons travaillé intensivement sur le réglage des amortisseurs et avons trouvé un bien meilleur équilibre avec la nouvelle voiture, ce qui nous permet de générer l'appui nécessaire sans compromettre le réglage de la suspension. Le résultat est une progressivité nettement améliorée et une plus grande stabilité dans toutes les conditions. De plus, les pneus sont sollicités de manière beaucoup plus régulière, ce qui donne aux équipes plus d'options pour leur stratégie. Les réactions des pilotes qui l'ont testé ont été incroyablement positives. Surtout les pilotes amateurs, qui ont pu réaliser des temps au tour bien plus proches de ceux des professionnels. Maintenant, il faut faire des courses".

Visuellement, la Vantage GT3 combine le design distinctif de la nouvelle voiture de route Vantage avec l'aérodynamique extrême générant de l'appui qui rend la course GT3 si populaire auprès des pilotes de course et des fans. L'utilisation extensive de la CFD a permis d'atteindre les objectifs souhaités en termes de performance aérodynamique et d'efficacité - tout en respectant les limites d'appui imposées par la FIA - et l'apport du département de design d'Aston Martin a permis d'associer cette fonction pure à une forme parfaite.

Le résultat est une machine de course véritablement époustouflante. Une machine qui combine le design musclé et distinctif de la Vantage de route avec l'agressivité et l'assurance incroyables d'une voiture de course de pure race. L'un des aspects les plus frappants de la Vantage GT3 est son nouveau nez. La nouvelle calandre plus large de la voiture de route n'est pas seulement fabuleuse, elle a également offert à AMR la possibilité d'augmenter la quantité d'air de refroidissement dirigée vers les freins, ce qui offre désormais aux pilotes une performance plus constante.

Le nez lui-même est une grande coquille monobloc en fibre de carbone. Il est rapidement amovible et peut être remplacé rapidement en cas d'accident pendant la course. Il abrite une lumière laser sur toute sa largeur et un splitter plus court qui déplace le centre de pression vers l'arrière afin de réduire la sensibilité à l'inclinaison et d'améliorer la stabilité. De grandes fentes d'aération dans la partie supérieure des passages de roue avant évacuent l'air à haute pression pour réduire la portance, tandis qu'un empilement encore plus grand de fentes d'aération dans les passages de roue arrière permet à la haute pression de s'échapper vers l'arrière pour réduire la traînée.

Grâce à son aptitude étendue, la nouvelle Vantage GT3 est la voiture de course de choix pour une liste impressionnante et sans cesse croissante d'équipes partenaires d'Aston Martin Racing dans le monde entier. Les partenaires AMR de longue date Heart of Racing et D'station Racing sont rejoints par de nouvelles équipes comme l'allemande Walkenhorst Motorsport et la belge Comtoyou Racing. Flying Lizard Motorsports, déjà une équipe partenaire de la Vantage GT4, va maintenant passer à la Vantage GT3 aux États-Unis. On estime que d'ici la fin de la saison 2024, jusqu'à 30 Vantage GT3 participeront activement à des courses.

Cette popularité immédiate est la meilleure confirmation possible pour la voiture construite par AMR, qui a déjà été vue en action aux 24 heures de Daytona et qui se battra pour la victoire aux 24 heures du Nürburgring, aux 24 heures de Spa-Francorchamps et, sans doute la course la plus célèbre de toutes, aux 24 heures du Mans plus tard cette année. La Vantage GT3 est également engagée dans de nombreux championnats nationaux GT à travers le monde, dont le championnat japonais Super GT et le championnat britannique GT, soulignant ainsi le rôle de leader d'Aston Martin dans le sport automobile mondial.

Depuis son introduction sur la scène mondiale en 2012, l'Aston Martin Vantage et ses différentes générations se sont toujours révélées être une force avec laquelle il faut compter au plus haut niveau du sport GT. Avec un nombre incroyable de 52 victoires de classe - dont la première lors de ses débuts en WEC - et 11 titres de champion du monde, ainsi qu'une pléthore de victoires dans une multitude d'autres séries nationales et internationales, le nom de la Vantage est synonyme de succès dans le domaine de la course GT. Une tradition que la nouvelle Vantage GT3 devrait perpétuer.