Aston Martin presenta la nuova Vantage GT3

In concomitanza con il debutto internazionale della nuova Vantage stradale, la spettacolare nuova Vantage GT3 riflette le prestazioni migliorate, la dinamica più nitida e lo stile accattivante dell'attuale modello da esposizione. Traduce queste qualità in una nuova straordinaria auto da corsa GT e apre il prossimo capitolo dell'illustre storia motoristica di Aston Martin.

Marco Mattiacci, Global Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin, ha così commentato l'entusiasmante nuova auto da corsa GT: "Il lancio simultaneo della nuova Vantage e dell'auto da corsa Vantage GT3 sottolinea l'impegno di Aston Martin nel costruire la migliore auto sportiva al mondo e nel dimostrarne le capacità sui campi di gara."

"Aston Martin Racing beneficia dell'eccezionale pool di talenti, esperienze e conoscenze forgiate in Formula 1 e presenti in Aston Martin Performance Technologies".

"Il risultato è un'auto da corsa GT veramente all'avanguardia che condivide chiaramente il suo DNA con l'attuale Vantage stradale, ma che è perfettamente in linea con gli attuali regolamenti GT3."

"Discendendo da una schiera di vincitori di più campionati mondiali, la nuova Vantage GT3 si sta dimostrando irresistibile per un'impressionante schiera di team internazionali leader nelle gare GT. La Vantage GT3 è affamata di vittorie e pronta a sfruttare l'eccezionale curriculum di Aston Martin: le più grandi gare di durata del mondo sono nel mirino della Vantage GT3."

La Vantage GT3 è un'evoluzione completa delle Vantage GTE e GT3 di grande successo e recentemente ritirate, che hanno debuttato nel 2018. La Vantage GT3 si basa sulla collaudata struttura del telaio in alluminio di Aston Martin ed è alimentata da un motore V8 biturbo da 4,0 litri, che è anche alla base della nuova Vantage stradale. Il nuovissimo pacchetto aerodinamico, le sospensioni completamente riviste e l'elettronica all'avanguardia conferiscono a questa Aston Martin GT da corsa di ultima generazione un potenziale da primato.

La nuova Vantage GT3 soddisfa tutti i regolamenti FIA GT3, compresa la nuova categoria LMGT3 nel FIA WEC per il 2024, rendendola un vero e proprio concorrente globale. La Vantage GT3 si batterà per gli onori nelle serie GT più competitive del mondo, tra cui il FIA World Endurance Championship (WEC), l'IMSA WeatherTech Sportscar Championship (IMSA), il Fanatec GT World Challenge, l'European Le Mans Series (ELMS) e la Nürburgring Endurance Series (NLS).

La Vantage GT3 è il primo prodotto della collaborazione tra Aston Martin Racing e Aston Martin Performance Technologies, come spiega Adam Carter, responsabile Endurance Motorsport di Aston Martin: "La nuova GT3 è la nostra prima opportunità di utilizzare AMPT per sfruttare le competenze, l'attitudine e i metodi dei vari centri nevralgici di Aston Martin, che abbiamo poi combinato con l'impareggiabile esperienza di AMR nella gestione dei programmi GT. Il programma di corse GT fungerà da laboratorio di sviluppo che porterà a un crescente trasferimento di conoscenze e approcci nelle future vetture stradali Aston Martin."

Lo sviluppo della nuova Vantage GT3 ha seguito obiettivi rigorosi stabiliti da AMPT e attuati da AMR. Questi si sono concentrati sul miglioramento di alcune delle caratteristiche di maneggevolezza più difficili della vecchia auto, con l'obiettivo di rendere la nuova GT3 il più guidabile possibile sia per i piloti professionisti che per quelli amatoriali.

Alla fine dello scorso anno è stato portato a termine un ampio programma di sviluppo, che ha incluso un estenuante test di 30 ore, con una combinazione di piloti a contratto Aston Martin e piloti amatoriali selezionati. Tutti hanno dichiarato che la nuova Vantage GT3 è una macchina veloce e conforme, senza punti deboli e con un'ampia finestra di configurazione, perfettamente adatta alle esigenze uniche e alla natura ultra-competitiva delle gare GT ai massimi livelli.

In qualità di ingegnere capo del programma GT3, Gustavo Betelli, responsabile delle prestazioni di Aston Martin Racing, aveva il compito di garantire che la Vantage GT3 offrisse la combinazione desiderata di velocità estrema e maneggevolezza. Trovare questo "punto di forza", rispettando al tempo stesso i rigidi regolamenti sul bilanciamento delle prestazioni imposti dalla FIA, è stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi di trasformazione di AMPT: "L'obiettivo della nuova Vantage GT3 era quello di ampliare la finestra delle prestazioni e sviluppare qualcosa che potesse funzionare su qualsiasi pista, con qualsiasi pneumatico e con qualsiasi pilota. Dovevamo anche rispettare i nuovi regolamenti, che hanno richiesto ulteriori modifiche".

"La nuova generazione di vetture GT3 si basa più che mai sulla deportanza aerodinamica, quindi volevamo rendere la vettura più stabile in frenata. La vecchia vettura si inclinava molto in frenata, quindi abbiamo dovuto cercare di controllare l'inclinazione con l'assetto della sospensione posteriore. Tuttavia, ciò significava che le sospensioni erano rigide, il che rendeva l'auto piuttosto scattante e sovraccaricava gli pneumatici. Abbiamo lavorato molto sull'assetto degli ammortizzatori e abbiamo trovato un equilibrio molto migliore con la nuova vettura, che ci ha permesso di generare la deportanza necessaria senza compromettere l'assetto delle sospensioni. Il risultato è una progressione notevolmente migliorata e una maggiore stabilità in tutte le condizioni. Anche i pneumatici hanno un carico molto più uniforme, offrendo ai team più opzioni per la loro strategia. Il feedback dei piloti che lo hanno provato è stato estremamente positivo. Soprattutto i piloti amatoriali, che sono riusciti a ottenere tempi sul giro molto più vicini a quelli dei professionisti. Ora dobbiamo andare a correre!".

Dal punto di vista estetico, la Vantage GT3 combina il design straordinario della nuova Vantage stradale con l'aerodinamica estrema che genera deportanza e che rende le gare GT3 così popolari tra i piloti e gli appassionati. L'uso estensivo della CFD ha permesso di raggiungere gli obiettivi desiderati in termini di prestazioni ed efficienza aerodinamica, rispettando al contempo i limiti di deportanza stabiliti dalla FIA, e il contributo del reparto design di Aston Martin ha garantito che questa pura funzione si abbinasse a una forma perfetta.

Il risultato è una macchina da corsa davvero mozzafiato. Una macchina che combina il linguaggio di design muscoloso e distintivo della Vantage stradale con l'incredibile aggressività e sicurezza di un'auto da corsa di razza. Uno degli aspetti più sorprendenti della Vantage GT3 è il nuovo muso. Non solo la nuova griglia più ampia della vettura stradale ha un aspetto favoloso, ma ha anche dato ad AMR l'opportunità di aumentare la quantità di aria di raffreddamento incanalata verso i freni, che ora offre ai piloti prestazioni più costanti.

Il muso stesso è un grande guscio monopezzo in fibra di carbonio. È rapidamente rimovibile e può essere sostituito in caso di incidente durante la gara. Ospita una luce laser a tutta larghezza e uno splitter più corto che sposta il centro di pressione verso la parte posteriore per ridurre la sensibilità al beccheggio e migliorare la stabilità. Grandi prese d'aria nella parte superiore dei passaruota anteriori incanalano l'aria ad alta pressione per ridurre la portanza, mentre un gruppo ancora più grande di prese d'aria nei passaruota posteriori consente all'aria ad alta pressione di fuoriuscire verso la parte posteriore per ridurre la resistenza aerodinamica.

Grazie alla sua ampia adattabilità, la nuova Vantage GT3 è l'auto da corsa scelta da un impressionante e sempre crescente elenco globale di team partner di Aston Martin Racing. Ai partner AMR di lunga data Heart of Racing e D'station Racing si aggiungono nuovi team come il tedesco Walkenhorst Motorsport e il belga Comtoyou Racing. Flying Lizard Motorsports, già partner Vantage GT4, passerà ora alla Vantage GT3 negli Stati Uniti. Si prevede che fino a 30 Vantage GT3 correranno attivamente entro la fine della stagione 2024.

Questa popolarità immediata è la migliore approvazione possibile per l'auto costruita da AMR, che è già stata vista in azione alla 24 Ore di Daytona e competerà per la vittoria alla 24 Ore del Nürburgring, alla 24 Ore di Spa-Francorchamps e - probabilmente la gara più famosa di tutte - alla 24 Ore di Le Mans nel corso di quest'anno. La Vantage GT3 parteciperà anche a numerosi campionati GT nazionali in tutto il mondo, tra cui il Japanese Super GT Championship e il British GT Championship, sottolineando il ruolo di primo piano di Aston Martin nel motorsport globale.

Dalla sua introduzione sulla scena mondiale nel 2012, l'Aston Martin Vantage, attraverso le sue varie generazioni, ha dimostrato più volte di essere una forza da non sottovalutare ai massimi livelli delle gare GT. Con ben 52 vittorie di classe - la prima delle quali al debutto nel WEC - e 11 titoli di campione del mondo, oltre a un'infinità di vittorie in numerose altre serie nazionali e internazionali, il nome Vantage è sinonimo di successo nelle gare GT. Una tradizione che la nuova Vantage GT3 è destinata a continuare.