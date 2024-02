A Aston Martin apresenta o novo Vantage GT3

Coincidindo com a estreia internacional do novo Vantage de estrada, o espetacular novo Vantage GT3 reflecte o desempenho melhorado, a dinâmica mais apurada e o estilo apelativo do atual modelo de exposição. Traduz estas qualidades num novo e espantoso carro de corrida GT e abre o próximo capítulo da ilustre história da Aston Martin no desporto automóvel.

Marco Mattiacci, Diretor Global de Marca e Comercial da Aston Martin, referiu-se ao excitante novo carro de corrida GT: "O lançamento simultâneo do novo Vantage e do carro de corrida Vantage GT3 sublinha o compromisso da Aston Martin em construir o melhor carro desportivo do mundo e demonstrar as suas capacidades na pista de corrida."

"A Aston Martin Racing beneficia do excecional conjunto de talentos, experiência e conhecimentos criados na Fórmula 1 e encontrados na Aston Martin Performance Technologies."

"O resultado é um carro de corrida GT verdadeiramente inovador que partilha claramente o seu ADN com o atual carro de estrada Vantage, mas que está perfeitamente alinhado com os actuais regulamentos GT3."

"Descendente de um alinhamento de múltiplos vencedores de campeonatos mundiais, o novo Vantage GT3 está a revelar-se irresistível para um alinhamento internacional impressionante de equipas de corrida GT líderes. O Vantage GT3 tem fome de vitória e está pronto para construir o excecional registo de pista da Aston Martin - as maiores corridas de resistência do mundo estão firmemente na mira do Vantage GT3."

O Vantage GT3 é uma evolução abrangente do altamente bem-sucedido e recentemente aposentado Vantage GTE e GT3, que estreou em 2018. O Vantage GT3 é baseado na comprovada estrutura de chassi de alumínio da Aston Martin e é alimentado por um motor V8 twin-turbo de 4,0 litros, que também sustenta o novo carro de estrada Vantage. O pacote aerodinâmico totalmente novo, a suspensão totalmente revista e a eletrónica de última geração conferem a este carro de corrida Aston Martin GT de última geração um potencial de superação mundial.

O novo Vantage GT3 cumpre todos os regulamentos FIA GT3, incluindo a nova categoria LMGT3 no FIA WEC para 2024, tornando-o num verdadeiro concorrente global. Irá lutar por honras nas séries de GT mais competitivas do mundo, incluindo o Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC), o IMSA WeatherTech Sportscar Championship (IMSA), o Fanatec GT World Challenge, o European Le Mans Series (ELMS) e o Nürburgring Endurance Series (NLS).

O Vantage GT3 é o primeiro produto da colaboração entre a Aston Martin Racing e a Aston Martin Performance Technologies, como explica Adam Carter, Diretor de Desportos Motorizados de Resistência da Aston Martin: "O novo GT3 é a nossa primeira oportunidade de utilizar a AMPT para aproveitar as capacidades, atitude e métodos dos vários centros nevrálgicos da Aston Martin, que depois combinámos com a experiência inigualável de gestão do programa GT da AMR. O programa de corridas GT servirá como um laboratório de desenvolvimento que conduzirá a uma crescente transferência de conhecimentos e abordagens para os futuros carros de estrada da Aston Martin."

O desenvolvimento do novo Vantage GT3 seguiu objectivos rigorosos definidos pela AMPT e implementados pela AMR. Estes centraram-se na melhoria de algumas das características de condução mais difíceis do carro antigo, com o objetivo de tornar o novo GT3 tão fácil de conduzir quanto possível, tanto para pilotos profissionais como amadores.

Um extenso programa de desenvolvimento - incluindo um extenuante teste de 30 horas - foi concluído no final do ano passado com uma combinação de pilotos contratados pela Aston Martin e pilotos amadores seleccionados. Todos relataram que o novo Vantage GT3 é uma máquina rápida, mas compatível, sem pontos fracos e com uma janela de configuração muito ampla, perfeitamente adequada às exigências únicas e à natureza ultra-competitiva das corridas de GT ao mais alto nível.

Como engenheiro-chefe do programa GT3, Gustavo Betelli, Diretor de Desempenho da Aston Martin Racing, foi incumbido de assegurar que o Vantage GT3 oferecia a combinação desejada de ritmo máximo e facilidade de manuseamento. Encontrar este 'ponto ideal', ao mesmo tempo que se cumpria o rigoroso controlo dos regulamentos de Equilíbrio de Desempenho impostos pela FIA, foi fundamental para alcançar os objectivos transformadores da AMPT: "O foco do novo Vantage GT3 era alargar a janela de desempenho e desenvolver algo que funcionasse em qualquer pista, com qualquer pneu e com qualquer piloto. Também tivemos de cumprir os novos regulamentos, o que exigiu alterações adicionais."

"A nova geração de carros GT3 depende mais do que nunca da força aerodinâmica descendente, por isso queríamos tornar o carro mais estável na travagem. O carro antigo descia muito na travagem, por isso tivemos de tentar controlar a inclinação com a configuração da suspensão traseira. No entanto, isto significava que a suspensão era rígida, o que tornava o carro bastante rápido e também sobrecarregava os pneus. Trabalhámos arduamente na configuração dos amortecedores e encontrámos um equilíbrio muito melhor com o novo carro, permitindo-nos gerar a força descendente necessária sem comprometer a configuração da suspensão. O resultado é uma progressão significativamente melhorada e uma maior estabilidade em todas as condições. Os pneus estão também muito mais uniformemente carregados, dando às equipas mais opções para a sua estratégia. O feedback dos pilotos que o testaram tem sido extremamente positivo. Especialmente os pilotos amadores, que conseguiram obter tempos de volta muito mais próximos dos dos profissionais. Agora temos de ir para as corridas!".

Visualmente, o Vantage GT3 combina o design marcante do novo Vantage de estrada com a aerodinâmica extrema, geradora de força descendente, que torna as corridas de GT3 tão populares entre pilotos e fãs. O uso extensivo de CFD alcançou os objectivos desejados de desempenho e eficiência aerodinâmica - ao mesmo tempo que cumpria os limites de downforce definidos pela FIA - e a contribuição do departamento de design da Aston Martin assegurou que esta função pura foi combinada com a forma perfeita.

O resultado é uma máquina de competição verdadeiramente deslumbrante. Uma máquina que combina a linguagem de design musculada e distinta do Vantage de estrada com a incrível agressividade e confiança de um carro de corrida puro-sangue. Um dos aspectos mais marcantes do Vantage GT3 é o novo nariz. Não só a nova grelha mais larga do carro de estrada tem um aspeto fabuloso, como também deu à AMR a oportunidade de aumentar a quantidade de ar de arrefecimento canalizado para os travões, o que agora oferece aos condutores um desempenho mais consistente.

O nariz em si é uma grande concha de fibra de carbono numa só peça. É rapidamente amovível e pode ser rapidamente substituído em caso de acidente durante a corrida. Inclui uma luz laser de largura total e um separador mais curto que desloca o centro de pressão para a traseira para reduzir a sensibilidade de inclinação e melhorar a estabilidade. Grandes aberturas na parte superior das cavas das rodas dianteiras canalizam o ar de alta pressão para reduzir a elevação, enquanto uma pilha ainda maior de aberturas nas cavas das rodas traseiras permite que o ar de alta pressão saia para a traseira para reduzir a resistência.

Graças à sua ampla adequação, o novo Vantage GT3 é o carro de corrida de eleição para uma impressionante e crescente lista global de equipas parceiras da Aston Martin Racing. Aos parceiros de longa data da AMR, Heart of Racing e D'station Racing, juntam-se novas equipas como a Walkenhorst Motorsport da Alemanha e a equipa belga Comtoyou Racing. A Flying Lizard Motorsports, que já é uma equipa parceira do Vantage GT4, passará agora para o Vantage GT3 nos EUA. Prevê-se que até 30 Vantage GT3 estejam a competir ativamente no final da época de 2024.

Esta popularidade imediata é o melhor apoio possível para o automóvel construído pela AMR, que já foi visto em ação nas 24 Horas de Daytona e que irá competir pela vitória nas 24 Horas de Nürburgring, nas 24 Horas de Spa-Francorchamps e - sem dúvida a corrida mais famosa de todas - nas 24 Horas de Le Mans, no final deste ano. O Vantage GT3 também irá competir em vários campeonatos nacionais de GT em todo o mundo - incluindo o Campeonato Japonês de Super GT e o Campeonato Britânico de GT - sublinhando o papel de liderança da Aston Martin no desporto automóvel global.

Desde a sua introdução no palco mundial em 2012, o Aston Martin Vantage, através das suas várias gerações, provou repetidamente ser uma força a ter em conta nos mais altos níveis das corridas de GT. Com umas incríveis 52 vitórias na classe - a primeira das quais na sua estreia no WEC - e 11 títulos do campeonato do mundo, bem como uma grande quantidade de vitórias numa série de outras séries nacionais e internacionais, o nome Vantage é sinónimo de sucesso nas corridas de GT. Uma tradição que o novo Vantage GT3 está destinado a continuar.