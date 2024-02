Mercedes-AMG établit un nouveau record du tour en GT à Bathurst

Record réussi pour Mercedes-AMG dans le cadre du prestigieux Repco Bathurst 12 Hour. Avec une variante spéciale de la Mercedes-AMG GT3, la marque de voitures de sport et de performance a écrit une nouvelle page de l'histoire du sport automobile samedi en Australie. Dans le cockpit de la voiture de course d'environ 650 ch, le pilote de Mercedes-AMG Performance Jules Gounon a relevé le défi du circuit de Mount Panorama. Le triple vainqueur de Bathurst a parcouru les 6,213 kilomètres à une vitesse moyenne de 191,82 km/h. Avec 1:56.605 minutes, il a réalisé le meilleur temps au tour jamais enregistré par une voiture GT sur le circuit.

Le champion en titre de l'Intercontinental GT Challenge a pris la piste avant la légendaire course d'endurance dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Lors de sa tentative de record, le pilote de 29 ans a battu de 2,074 secondes le record précédemment établi sur le circuit traditionnel. Jules Gounon a ainsi illustré de manière impressionnante le potentiel convaincant de la Mercedes-AMG GT3. Le moteur V8 de 6,2 litres, conçu pour une performance maximale sans limiteur de débit d'air, a permis d'atteindre une vitesse maximale de 308,71 km/h en combinaison avec le système de réduction de la traînée (DRS) dérivé de la Formule 1. Celle-ci a été atteinte sur la Conrod Straight, longue de 1,916 km. Dans le secteur central, caractérisé par des virages rapides, le système de freinage en carbone et le package aérodynamique optimisé avec une jupe avant retravaillée, des splitters, des bas de caisse et un diffuseur arrière ont été mis en œuvre.

L'équipe d'intervention a d'abord envoyé la Mercedes-AMG GT3 modifiée sur le circuit le vendredi pour un shakedown afin de recueillir des valeurs d'expérience et de valider le réglage. Dès cette première mise en situation avec la pièce unique, le record est tombé sur le circuit du Mont Panorama. Lors d'une deuxième séance, Jules Gounon a de nouveau battu le record. Samedi matin, à 9h20 heure locale, l'équipe a profité des conditions optimales, avec une température de 21 degrés Celsius pour l'air et de 30 degrés Celsius pour l'asphalte, pour établir un nouveau record de 1:56.605 lors du run final.

Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport : "Quel tour incroyable Jules a réalisé ici sur le Mount Panorama ! Les voitures de course GT3 ont déjà montré une évolution impressionnante au cours de la dernière décennie. Démontrer aujourd'hui sur ce circuit emblématique ce qu'il est possible de faire avec notre Mercedes-AMG GT3 est une étape importante pour nous chez Mercedes-AMG. Ce week-end de course marque également le début de notre jubilé des 130 ans de sport automobile. La volonté de compétition, la passion pour l'innovation et la chasse aux records ont toujours été au cœur de notre ADN. Cet événement est l'occasion parfaite de faire revivre cet esprit avec notre course de records sur le circuit du Mont Panorama. Nos ingénieurs ont ainsi montré ce qui se cache dans notre Mercedes-AMG GT3 à succès. Ils ont fait un travail remarquable. Ce record est quelque chose dont nous sommes très fiers en tant que marque. Merci à toutes les personnes impliquées et, bien sûr, à Jules qui a apporté cette performance phénoménale sur la piste".

Jules Gounon : "Cela a été une expérience incroyable pour moi. Le circuit du Mont Panorama est l'un des plus beaux circuits du monde et l'un de mes préférés. Avec mes trois victoires, dont deux avec la Mercedes-AMG GT3, il est très spécial pour moi. Ce que nous avons réalisé avec notre voiture record est vraiment fantastique. Tout semble encore plus rapide et plus intense. Les vitesses de virage sur les pneus sont impressionnantes, l'ambiance sonore est tout simplement spectaculaire. Le tour de piste record m'a demandé beaucoup d'efforts, surtout dans le secteur central. En particulier dans Skyline, où j'ai dépassé les 240 km/h. La voiture joue pleinement son rôle dans les virages à cet endroit et pour exploiter cette performance, il faut beaucoup d'engagement. Un grand bravo à Pirelli et à nos ingénieurs pour cette prouesse. Ce fut un honneur de pouvoir piloter cette Mercedes-AMG GT3 spéciale en ce jour mémorable".