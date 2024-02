Mercedes-AMG con il nuovo record sul giro GT a Bathurst

Successo da record per Mercedes-AMG alla prestigiosa 12 Ore Repco Bathurst. Con una versione speciale della Mercedes-AMG GT3, il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni ha scritto un altro pezzo di storia del motorsport in Australia sabato scorso. Il pilota di Mercedes-AMG Performance Jules Gounon ha affrontato la sfida del circuito di Mount Panorama nell'abitacolo dell'auto da corsa da 650 CV. Il tre volte vincitore di Bathurst ha percorso i 6,213 chilometri a una velocità media di 191,82 km/h. Con un tempo di 1:56.605 minuti, ha ottenuto il giro più veloce mai realizzato da un'auto GT sul circuito.

Il campione in carica dell'Intercontinental GT Challenge è sceso in pista in vista della leggendaria gara di durata nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Nel suo tentativo di record, il 29enne ha battuto il precedente miglior tempo sul circuito tradizionale di 2,074 secondi. Jules Gounon ha così dimostrato in modo impressionante l'impressionante potenziale della Mercedes-AMG GT3. Il motore V8 da 6,2 litri, progettato per ottenere le massime prestazioni senza limitatore d'aria, si è combinato con il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS) di derivazione Formula 1 per produrre una velocità massima di 308,71 km/h. Questo risultato è stato raggiunto sul rettilineo della biella, lungo 1,916 chilometri. Nel settore centrale, caratterizzato da curve veloci, è entrato in gioco il pacchetto aerodinamico ottimizzato con grembiule anteriore, splitter, minigonne laterali e diffusore posteriore rivisti, oltre all'impianto frenante in carbonio.

Il team ha inizialmente inviato la Mercedes-AMG GT3 modificata sul circuito di gara per uno shakedown il venerdì, per raccogliere esperienza e convalidare la configurazione. Il record sul circuito di Mount Panorama è stato battuto già durante questa prima valutazione con la one-off. In una seconda sessione, Jules Gounon ha battuto nuovamente il record. Sabato mattina alle 9.20 ora locale, il team ha approfittato delle condizioni ideali, con una temperatura dell'aria di 21 gradi e dell'asfalto di 30 gradi, per stabilire il nuovo tempo record di 1:56.605 minuti nel run finale.

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: "Che giro incredibile ha fatto Jules qui sul Monte Panorama! Le auto da corsa GT3 hanno già mostrato uno sviluppo impressionante negli ultimi dieci anni. Dimostrare oggi su questo circuito iconico ciò che è possibile fare con la nostra Mercedes-AMG GT3 è un traguardo speciale per noi di Mercedes-AMG. Questo fine settimana di gara segna anche il nostro 130° anniversario di attività sportiva. La voglia di competere, la passione per l'innovazione e la caccia ai record sono sempre state una parte centrale del nostro DNA. Questo evento è l'occasione perfetta per rivitalizzare questo spirito con la nostra guida da record sul circuito di Mount Panorama. I nostri ingegneri hanno dimostrato di cosa è capace la nostra Mercedes-AMG GT3 di successo. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Questo record è qualcosa a cui noi, come marchio, guardiamo con grande orgoglio. Grazie a tutte le persone coinvolte e naturalmente a Jules, che ha portato in pista questa prestazione fenomenale".

Jules Gounon: "È stata un'esperienza incredibile per me. Il circuito di Mount Panorama è uno degli autodromi più belli del mondo e anche uno dei miei preferiti. Grazie alle mie tre vittorie, due delle quali ottenute con la Mercedes-AMG GT3, è qualcosa di molto speciale per me. Quello che abbiamo ottenuto con la nostra auto da record è davvero fantastico. Tutto sembra ancora più veloce e intenso. Le velocità in curva degli pneumatici sono impressionanti, il paesaggio sonoro è semplicemente spettacolare. Il giro record mi ha richiesto tutto, soprattutto nel settore centrale. Soprattutto nella Skyline, dove ho raggiunto oltre 240 km/h. L'auto si esprime davvero al meglio nelle curve e ci vuole un grande sforzo per sfruttare queste prestazioni. Un grande complimento a Pirelli e ai nostri ingegneri per questo capolavoro. È stato un onore poter guidare questa speciale Mercedes-AMG GT3 in questo giorno memorabile".