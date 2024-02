Mercedes-AMG com novo recorde de volta de GT em Bathurst

A Mercedes-AMG bateu um recorde de sucesso na prestigiada Repco Bathurst 12 Hour. Com uma versão especial do Mercedes-AMG GT3, a marca de automóveis desportivos e de performance escreveu mais um pedaço da história do desporto automóvel na Austrália, no sábado. O piloto da Mercedes-AMG Performance, Jules Gounon, enfrentou o desafio do Circuito Mount Panorama no cockpit do carro de corrida de 650 cv. O três vezes vencedor de Bathurst percorreu os 6,213 quilómetros a uma velocidade média de 191,82 km/h. Com um tempo de 1:56.605 minutos, alcançou a volta mais rápida alguma vez efectuada por um carro de GT no circuito.

O atual campeão do Intercontinental GT Challenge foi para a pista na preparação para a lendária corrida de resistência no estado australiano de Nova Gales do Sul. Na sua tentativa de recorde, o jovem de 29 anos bateu o anterior melhor tempo no circuito tradicional em 2,074 segundos. Jules Gounon demonstrou assim, de forma impressionante, o impressionante potencial do Mercedes-AMG GT3. O motor V8 de 6,2 litros, concebido para obter o máximo desempenho sem um restritor de ar, combinado com o Sistema de Redução de Arrasto (DRS) derivado da Fórmula 1, produziu uma velocidade máxima de 308,71 km/h. Esta velocidade foi atingida na reta de Conrod, com 1,916 quilómetros de comprimento. No sector intermédio, caracterizado por curvas rápidas, entrou em ação o pacote aerodinâmico optimizado com avental dianteiro, splitter, saias laterais e difusor traseiro revistos, para além do sistema de travagem em carbono.

A equipa enviou inicialmente o Mercedes-AMG GT3 modificado para a pista de corrida para um shakedown na sexta-feira, para ganhar experiência e validar a configuração. O recorde no Circuito Mount Panorama já tinha sido batido durante esta primeira avaliação com o modelo único. Numa segunda sessão, Jules Gounon voltou a bater o recorde. No sábado de manhã, às 9h20, hora local, a equipa aproveitou as condições ideais, com 21 graus Celsius de temperatura do ar e 30 graus Celsius de temperatura do asfalto, para estabelecer o novo recorde de 1:56,605 minutos na corrida final.

Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport: "Que volta incrível o Jules fez aqui no Monte Panorama! Os carros de corrida GT3 já mostraram um desenvolvimento impressionante ao longo da última década. Demonstrar hoje, neste circuito icónico, o que é possível com o nosso Mercedes-AMG GT3 é um marco especial para nós na Mercedes-AMG. Este fim de semana de corrida também anuncia o nosso 130º aniversário do desporto motorizado. A vontade de competir, a paixão pela inovação e a caça aos recordes sempre foram uma parte central do nosso ADN. Este evento é a oportunidade perfeita para revitalizar este espírito com o nosso recorde de condução no Circuito Mount Panorama. Os nossos engenheiros mostraram aquilo de que o nosso bem sucedido Mercedes-AMG GT3 é capaz. Fizeram um trabalho extraordinário. Este recorde é algo que nós, enquanto marca, olhamos para trás com grande orgulho. Muito obrigado a todos os envolvidos e, claro, ao Jules, que trouxe este desempenho fenomenal para a pista de corridas."

Jules Gounon: "Foi uma experiência incrível para mim. O Circuito Mount Panorama é uma das pistas mais bonitas do mundo e também uma das minhas favoritas. Graças às minhas três vitórias, duas das quais com o Mercedes-AMG GT3, é algo muito especial para mim. O que alcançámos com o nosso carro que bateu o recorde é realmente fantástico. Tudo parece ainda mais rápido e mais intenso. As velocidades em curva dos pneus são impressionantes, a paisagem sonora é simplesmente espetacular. A volta recorde exigiu tudo de mim, especialmente no sector central. Especialmente no Skyline, onde atingi mais de 240 km/h. O carro torna-se realmente perfeito nas curvas e é preciso muito esforço para utilizar este desempenho. Um grande elogio à Pirelli e aos nossos engenheiros por esta obra-prima. Foi uma honra poder conduzir este Mercedes-AMG GT3 especial neste dia memorável."