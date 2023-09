Desastre: Oliver Bayliss (Ducati) amenaza con abandonar la temporada

Oliver Bayliss sufrió una caída en la Superpole del Campeonato del Mundo de Supersport 2023 disputada en Donington Park el 1 de julio. Sin embargo, el hecho de que el joven de 19 años se lesionó ligamentos y tendones en el proceso no se descubrió hasta dos semanas después, cuando el piloto de Ducati intentó sin éxito una salida en Imola.

El hijo del legendario piloto de superbikes Troy Bayliss decidió regresar a Australia para someterse a un tratamiento quirúrgico de su dolencia. Pero las lesiones de hombro pueden ser duraderas. Tras su cancelación de Most y Magny-Cours, también se perderá el próximo fin de semana en Aragón. Y de momento no hay final a la vista.

"Desgraciadamente, todavía no estoy listo para volver a subirme a la moto. Todavía llevo un cabestrillo en el brazo después de la operación y no he montado en moto desde el intento de Imola. Me destroza perderme otro fin de semana de carreras, pero será lo mejor para poder volver en el futuro sin problemas", lamentó Bayliss. "Empiezo la rehabilitación en una semana y espero poder volver a pilotar en un futuro próximo. Echo de menos a mi equipo y les deseo buena suerte este fin de semana".

Con esto fuera del camino, también está claro que Bayliss también se perderá Portimão justo una semana después. El final en Jerez tendrá lugar a finales de octubre. Parece cuestionable que sea posible y sensato que participe.

Andreas Kofler, que representó a Bayliss en las dos últimas reuniones, está en acción en el IDM de Hockenheim el próximo fin de semana y no está disponible. Aún no se ha comunicado el sustituto para Aragón.