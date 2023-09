Désastre : Oliver Bayliss (Ducati) menacé d'une saison blanche

De mauvaises nouvelles nous parviennent d'Australie. Oliver Bayliss sera également absent du meeting Supersport de Magny-Cours et il est possible que le pilote Ducati ne puisse plus courir cette année.

Oliver Bayliss avait chuté lors de la superpole du meeting du championnat du monde Supersport 2023 à Donington Park le 1er juillet. Mais on n'a découvert que le jeune homme de 19 ans s'était blessé aux ligaments et aux tendons que deux semaines plus tard, lorsque le pilote Ducati a tenté en vain de prendre le départ à Imola.

Le fils de la légende du Superbike Troy Bayliss a décidé de retourner en Australie pour faire soigner ses douleurs par une opération. Mais les blessures à l'épaule peuvent être longues, l'adolescent doit également le constater. Après avoir déclaré forfait à Most et Magny-Cours, il sera également absent le week-end prochain en Aragon. Et aucune fin n'est en vue pour le moment.

"Malheureusement, je ne suis toujours pas prêt à remonter sur la moto. Je porte toujours une écharpe au bras après l'opération et je n'ai pas encore conduit de moto depuis l'essai d'Imola. Cela me déchire de manquer un autre week-end de course, mais ce sera la meilleure chose à faire pour que je puisse revenir sans problème à l'avenir", a regretté Bayliss. "Dans une semaine, je commencerai ma rééducation et j'espère pouvoir reprendre la compétition dans un avenir proche. Mon équipe me manque et je lui souhaite bonne chance pour ce week-end".

Il est donc également clair que Bayliss sera également absent à Portimão seulement une semaine plus tard. La finale à Jerez aura lieu fin octobre. Il semble douteux qu'une participation soit possible et judicieuse.

Andreas Kofler, qui a remplacé Bayliss lors des deux derniers meetings, sera en action le week-end prochain en IDM à Hockenheim et ne sera pas disponible. Son remplaçant pour Aragon n'a pas encore été communiqué.