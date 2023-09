Disastro: Oliver Bayliss (Ducati) rischia di uscire dalla stagione

Oliver Bayliss è caduto in Superpole durante l'incontro del Campionato Mondiale Supersport 2023 a Donington Park il 1° luglio. Tuttavia, il fatto che il 19enne si sia lesionato legamenti e tendini è stato scoperto solo due settimane dopo, quando il pilota della Ducati ha tentato senza successo la partenza a Imola.

Il figlio della leggenda della superbike Troy Bayliss ha deciso di tornare in Australia per sottoporsi a un trattamento chirurgico. Ma gli infortuni alla spalla possono essere di lunga durata, deve rendersene conto anche l'adolescente. Dopo aver cancellato Most e Magny-Cours, salterà anche il prossimo weekend di Aragon. E al momento non c'è una fine in vista.

"Purtroppo non sono ancora pronto per tornare in moto. Porto ancora un'imbragatura al braccio dopo l'operazione e non salgo in moto dal tentativo di Imola. Mi fa soffrire l'idea di perdere un altro weekend di gara, ma sarà la cosa migliore per poter tornare in futuro senza problemi", si è rammaricato Bayliss. "Inizierò la riabilitazione tra una settimana e spero di poter tornare a correre nel prossimo futuro. Mi manca la mia squadra e auguro loro buona fortuna per questo fine settimana".

Dopo questo, è chiaro che Bayliss salterà anche Portimão, appena una settimana dopo. La finale di Jerez si svolgerà a fine ottobre. Se sia possibile e sensato per lui partecipare sembra discutibile.

Andreas Kofler, che ha rappresentato Bayliss negli ultimi due incontri, è impegnato nell'IDM di Hockenheim il prossimo fine settimana e non è disponibile. Il sostituto per Aragon non è ancora stato comunicato.