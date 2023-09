Desastre: Oliver Bayliss (Ducati) ameaça abandonar a época

Oliver Bayliss despistou-se na Superpole do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, em Donington Park, a 1 de julho. No entanto, o facto de o jovem de 19 anos ter lesionado ligamentos e tendões no processo só foi descoberto duas semanas mais tarde, quando o piloto da Ducati tentou, sem sucesso, uma partida em Imola.

O filho da lenda das superbikes Troy Bayliss decidiu regressar à Austrália para tratamento cirúrgico da sua doença. Mas as lesões no ombro podem ser de longa duração, como o adolescente também tem de perceber. Depois de ter cancelado Most e Magny-Cours, também vai falhar o próximo fim de semana em Aragão. E, atualmente, não há fim à vista.

"Infelizmente, ainda não estou pronto para voltar à mota. Ainda estou a usar uma funda no braço depois da operação e não ando de moto desde a tentativa em Imola. É doloroso para mim perder outro fim de semana de corrida, mas será o melhor para que eu possa voltar no futuro sem problemas", lamentou Bayliss. "Começo a reabilitação dentro de uma semana e espero poder voltar a correr num futuro próximo. Tenho saudades da minha equipa e desejo-lhes boa sorte para este fim de semana."

Com isso fora do caminho, também é claro que Bayliss também vai perder Portimão apenas uma semana depois. A final em Jerez terá lugar no final de outubro. Se é possível e sensato que ele participe parece questionável.

Andreas Kofler, que representou Bayliss nos dois últimos encontros, está em ação no IDM de Hockenheim no próximo fim de semana e não está disponível. O substituto de Aragon ainda não foi comunicado.