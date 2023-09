Evan Bros: La cúpula de Yamaha estudia un cambio de marca

En los últimos cinco años, Evan Bros ha sido el equipo Yamaha con más éxito en el Campeonato del Mundo de Supersport junto a Ten Kate. En 2019, los italianos se proclamaron campeones del mundo con Randy Krummenacher, en 2020 con Andrea Locatelli. Fueron subcampeones en 2019 con Federico Caricasulo, en 2021 con Steven Odendaal y en 2022 con Lorenzo Baldassarri.

Para esta temporada, el jefe del equipo Fabio Evangelista no tuvo una mano feliz con su piloto Andrea Mantovani, el piloto de 28 años nunca pasó del 12º puesto en las diez primeras carreras, después de Misano separaron sus caminos. Desde Most, el ex Campeón del Mundo de Moto3 Lorenzo Dalla Porta ha pilotado para Evan Bros y fue capaz de terminar en un respetable sexto puesto en sólo su cuarta carrera en Magny-Cours.

La Yamaha R6 es la base de la regla de equilibrio en el Campeonato del Mundo de Supersport y sigue siendo competitiva, como ha demostrado este año el subcampeón del Mundo Stefano Manzi (17 podios, 4 victorias). Pero las máquinas de mayor cilindrada de Ducati, MV Agusta y Triumph son atractivas, y además estos fabricantes tienen menos equipos, lo que significa que, a diferencia de Yamaha, hay nuevas oportunidades. Especialmente con MV Agusta y Triumph, que sólo equipan un equipo cada una esta temporada.

"Estoy hablando con diferentes marcas", reveló Evangelista a SPEEDWEEK.com. "Con el proyecto adecuado me gustaría quedarme en Yamaha y fichar a un piloto fuerte. Por qué no Dalla Porta y posiblemente alguien más. Si mis planes no son viables por razones de presupuesto, sería interesante saber si otros fabricantes pueden apoyarme, no sólo técnicamente sino también económicamente. Si alguien se limita a ponerme las motos y hacerme un descuento del 30% en ellas, eso no es interesante".

Evangelista quiere volver a la senda de la victoria en 2024: "Sé que el piloto es muy importante para ello. El equipo y la moto son importantes, pero sin un piloto top no es fácil acabar entre los 10 primeros. Ni siquiera quiero hablar del top-5 o de luchar por el título. Hace dos años ya pasé por todo esto. Entonces decidí quedarme con Yamaha, tengo muy buena relación con Andrea Dosoli. Manzi se queda con Ten Kate, lo que da a Yamaha un piloto top en un equipo top. Yo quiero hacer lo mismo, preferiblemente con dos pilotos punteros, con pilotos de pago".

Además de seguir trabajando con Yamaha, el italiano contempla la posibilidad de fichar por MV Agusta o Triumph. "Estoy escuchando lo que me puede ofrecer el fabricante de Inglaterra", dijo Evangelista. "Su moto es ahora bastante competitiva, creo que con nuestra preparación podríamos hacer un buen trabajo con ella".