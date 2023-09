Evan Bros : L'équipe de pointe de Yamaha étudie un changement de marque

Au cours des cinq dernières années, Evan Bros a été, avec Ten Kate, l'équipe Yamaha la plus performante du championnat du monde Supersport. En 2019, les Italiens ont été sacrés champions du monde avec Randy Krummenacher, en 2020 avec Andrea Locatelli. Ils ont été vice-champions en 2019 avec Federico Caricasulo, en 2021 avec Steven Odendaal et en 2022 avec Lorenzo Baldassarri.

Pour cette saison, le chef d'équipe Fabio Evangelista n'a pas eu la main heureuse avec son pilote Andrea Mantovani, le pilote de 28 ans n'a jamais dépassé la 12e place lors des dix premières courses, la séparation a eu lieu après Misano. Depuis Most, l'ancien champion du monde Moto3 Lorenzo Dalla Porta roule pour Evan Bros et a déjà pu se classer à une remarquable sixième place lors de sa quatrième course à Magny-Cours.

La Yamaha R6 est la base de la règle d'équilibre en championnat du monde Supersport et est toujours compétitive, comme le montre cette année le deuxième du championnat Stefano Manzi (17 podiums, 4 victoires). Mais les machines de plus grande cylindrée de Ducati, MV Agusta et Triumph sont attrayantes, de plus ces constructeurs ont moins d'équipes, ce qui offre des possibilités fraîches, contrairement à Yamaha. Surtout chez MV Agusta et Triumph, qui n'équipent chacun qu'une seule équipe cette saison.

"Je parle avec différentes marques", a révélé Evangelista à SPEEDWEEK.com. "Avec le bon projet, j'aimerais rester chez Yamaha et engager un pilote fort. Pourquoi pas Dalla Porta et éventuellement un autre. Si mes projets ne sont pas réalisables pour des raisons budgétaires, il pourrait être intéressant d'écouter si d'autres constructeurs sont en mesure de me soutenir - pas seulement techniquement, mais aussi financièrement. Si quelqu'un ne fait que me mettre des motos et me donne 30% de réduction dessus, ce n'est pas intéressant".

Evangelista veut retrouver le chemin du succès en 2024 : "Je sais que le pilote est très important pour cela. L'équipe et la moto sont importantes, mais sans un pilote de haut niveau, il n'est pas facile d'entrer dans le top 10. Je ne veux même pas parler du top 5, ni de me battre pour le titre. Il y a deux ans, j'ai déjà vécu tout cela. A l'époque, j'ai décidé de rester chez Yamaha, j'ai une très bonne relation avec Andrea Dosoli. Manzi reste chez Ten Kate, ce qui permet à Yamaha d'avoir un pilote de haut niveau dans une équipe de pointe. Je veux faire la même chose - de préférence avec deux top pilotes, avec des pilotes payés".

Outre la poursuite de la collaboration avec Yamaha, l'Italien peut s'imaginer passer chez MV Agusta ou Triumph. "J'écoute ce que le constructeur anglais peut m'offrir", explique Evangelista. "Leur moto est désormais assez compétitive, je pense qu'avec notre préparation, nous pourrions faire du bon travail avec".