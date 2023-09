Evan Bros: il top team Yamaha esplora il cambiamento del marchio

Negli ultimi cinque anni, Evan Bros è stato il team Yamaha di maggior successo nel campionato mondiale Supersport insieme a Ten Kate. Nel 2019 gli italiani sono diventati campioni del mondo con Randy Krummenacher, nel 2020 con Andrea Locatelli. Si sono classificati secondi nel 2019 con Federico Caricasulo, nel 2021 con Steven Odendaal e nel 2022 con Lorenzo Baldassarri.

Per questa stagione, il boss del team Fabio Evangelista non ha avuto un rapporto felice con il suo pilota Andrea Mantovani: il 28enne non è mai andato oltre il 12° posto nelle prime dieci gare, e dopo Misano si sono separati. Da Most, l'ex campione del mondo della Moto3 Lorenzo Dalla Porta ha corso per Evan Bros ed è riuscito a concludere con un rispettabile sesto posto la sua quarta gara a Magny-Cours.

La Yamaha R6 è la base per la regola dell'equilibrio nel campionato mondiale Supersport ed è ancora competitiva, come ha dimostrato quest'anno il secondo classificato Stefano Manzi (17 podi, 4 vittorie). Ma le moto di cilindrata maggiore di Ducati, MV Agusta e Triumph sono interessanti, e in più questi costruttori hanno meno squadre, il che significa che, a differenza della Yamaha, ci sono nuove opportunità. Soprattutto con MV Agusta e Triumph, che in questa stagione equipaggiano solo una squadra ciascuna.

"Sto parlando con diversi marchi", ha rivelato Evangelista a SPEEDWEEK.com. "Con il progetto giusto mi piacerebbe rimanere con la Yamaha e ingaggiare un pilota forte. Perché non Dalla Porta ed eventualmente qualcun altro. Se i miei piani non sono realizzabili per motivi di budget, potrebbe essere interessante sentire se altri costruttori sono in grado di supportarmi, non solo tecnicamente ma anche finanziariamente. Se qualcuno si limita a mettermi a disposizione le moto e a farmi uno sconto del 30%, non è interessante".

Evangelista vuole tornare a vincere nel 2024: "So che il pilota è molto importante per questo. La squadra e la moto sono importanti, ma senza un pilota di punta non è facile arrivare tra i primi dieci. Non voglio nemmeno parlare di top-5 o di lotta per il titolo. Due anni fa ho già affrontato tutto questo. All'epoca decisi di rimanere con la Yamaha, ho un ottimo rapporto con Andrea Dosoli. Manzi resterà con Ten Kate, il che dà alla Yamaha un pilota di punta in un team di punta. Io voglio fare lo stesso, preferibilmente con due top rider, con piloti pagati".

Oltre a continuare a lavorare con la Yamaha, l'italiano può pensare di passare alla MV Agusta o alla Triumph. "Sto ascoltando cosa mi può offrire il produttore inglese", ha detto Evangelista. "La loro moto è ora abbastanza competitiva, credo che con la nostra preparazione potremmo fare un buon lavoro".