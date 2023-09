Evan Bros: Equipa de topo da Yamaha explora mudança de marca

Com Randy Krummenacher e Andrea Locatelli, a equipa Evan Bros Yamaha venceu o Campeonato do Mundo de Supersport. O chefe de equipa Fabio Evangelista discute se uma mudança de marca faz sentido para 2024.

Nos últimos cinco anos, a Evan Bros tem sido a equipa Yamaha de maior sucesso no Campeonato do Mundo de Supersport, juntamente com a Ten Kate. Em 2019, os italianos tornaram-se campeões mundiais com Randy Krummenacher, em 2020 com Andrea Locatelli. Eles foram vice-campeões em 2019 com Federico Caricasulo, 2021 com Steven Odendaal e 2022 com Lorenzo Baldassarri.

Para esta temporada, o chefe de equipa Fabio Evangelista não teve uma mão feliz com o seu piloto Andrea Mantovani, o jovem de 28 anos nunca foi além do 12º lugar nas primeiras dez corridas, depois de Misano eles se separaram. Desde Most, o antigo Campeão do Mundo de Moto3 Lorenzo Dalla Porta tem estado a correr para a Evan Bros e conseguiu terminar num respeitável sexto lugar apenas na sua quarta corrida em Magny-Cours.

A Yamaha R6 é a base da regra de equilíbrio no Campeonato do Mundo de Supersport e continua a ser competitiva, como demonstrado este ano pelo vice-campeão mundial Stefano Manzi (17 pódios, 4 vitórias). Mas as máquinas de maior cilindrada da Ducati, MV Agusta e Triumph são apelativas, além de que estes fabricantes têm menos equipas, o que significa que, ao contrário da Yamaha, existem novas oportunidades. Especialmente com a MV Agusta e a Triumph, que só estão a equipar uma equipa cada esta época.

"Estou a falar com diferentes marcas", revelou Evangelista ao SPEEDWEEK.com. "Com o projeto certo, gostaria de ficar com a Yamaha e contratar um piloto forte. Porque não Dalla Porta e possivelmente mais alguém. Se os meus planos não forem viáveis por razões orçamentais, pode ser interessante saber se outros fabricantes são capazes de me apoiar - não só tecnicamente, mas também financeiramente. Se alguém me der as motas e me fizer um desconto de 30 por cento, isso não é interessante".

Evangelista quer voltar às vitórias em 2024: "Sei que o piloto é muito importante para isso. A equipa e a moto são importantes, mas sem um piloto de topo não é fácil terminar no top-10. Nem sequer quero falar do top-5 ou da luta pelo título. Há dois anos, já passei por tudo isto. Na altura decidi ficar com a Yamaha, tenho uma relação muito boa com Andrea Dosoli. O Manzi vai ficar com a Ten Kate, o que dá à Yamaha um piloto de topo numa equipa de topo. Eu quero fazer o mesmo - de preferência com dois pilotos de topo, com pilotos pagos."

Para além de continuar a trabalhar com a Yamaha, o italiano pode pensar numa mudança para a MV Agusta ou Triumph. "Estou a ouvir o que o fabricante de Inglaterra me pode oferecer", disse Evangelista. "A moto deles é agora bastante competitiva, penso que com a nossa preparação podemos fazer um bom trabalho com ela."