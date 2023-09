John McPhee (29 ans) : nouveau poste au sein du team Ducati

Cela allait de pair : John McPhee n'a pas pu être satisfait de sa saison de rookie avec Vince64 Kawasaki et s'est séparé à l'amiable. En même temps, l'équipe Ducati de Davide Giugliano cherchait un remplaçant prometteur pour Oliver Bayliss, blessé. Dès Aragon, l'Écossais pilotera la Panigale-V2 orpheline.

C'est le deuxième grand changement pour McPhee cette année. Le pilote de 29 ans a d'abord dû s'habituer à passer de la Moto3 à la Kawasaki ZX-6R, nettement plus lourde et plus puissante, et maintenant le pas non moins grand se fait sur la Ducati avec son moteur bicylindre au couple élevé.



"Un énorme merci à Davide Giugliano et à l'équipe D34G pour cette opportunité. J'ai été assez impressionné par leur performance et leur V2 Ducati a l'air incroyable", a déclaré McPhee, dont l'équipier sera l'Autrichien Max Kofler. "Je vais essayer de m'habituer à la moto aussi vite que possible et j'ai hâte de participer aux prochaines courses. Je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement à Oli Bayliss, nous espérons te revoir bientôt sur la piste".

Cela se produira au plus tôt lors de la finale de Jerez. Il est plus probable que le quadruple vainqueur de GP remplace l'Australien pour les courses restantes de la saison.



"John est un pilote avec beaucoup d'expérience. Nous sommes heureux de l'avoir à bord", a déclaré le chef d'équipe en saluant son nouveau pilote. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le mettre dans la meilleure position pour bien performer. Pour cela, nous utiliserons toutes nos compétences, notre expérience et nos connaissances pour l'aider à s'adapter le plus rapidement possible à la Panigale V2 955 - il n'a jamais piloté cette moto auparavant".