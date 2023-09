John McPhee (29): nuovo lavoro con il team Ducati

Si è trattato di un buon incontro: John McPhee non era soddisfatto della sua stagione da rookie con la Vince64 Kawasaki e si è separato amichevolmente, mentre il team Ducati di Davide Giugliano era alla ricerca di un promettente sostituto per l'infortunato Oliver Bayliss. Già ad Aragon, lo scozzese piloterà la Panigale V2 orfana.

Si tratta del secondo grande cambiamento per McPhee quest'anno. Prima il 29enne ha dovuto abituarsi alla Kawasaki ZX-6R, molto più pesante e potente, proveniente dalla Moto3, ora il passaggio alla Ducati, con il suo motore bicilindrico ad alta coppia, non è meno importante.



"Un enorme ringraziamento a Davide Giugliano e al team D34G per questa opportunità. Sono rimasto molto colpito dalle loro prestazioni e la loro Ducati V2 sembra incredibile", ha detto McPhee, il cui compagno di squadra sarà l'austriaco Max Kofler. "Cercherò di abituarmi alla moto il prima possibile e non vedo l'ora che arrivino le prossime gare. Voglio anche augurare a Oli Bayliss una pronta guarigione, speriamo di rivederti presto in pista".

Questo avverrà al più presto nel finale di Jerez. È più probabile che il quattro volte vincitore del GP sostituisca l'australiano per le restanti gare della stagione.



"John è un pilota con molta esperienza. Siamo felici di averlo a bordo", ha dichiarato il boss del team, che ha dato il benvenuto al suo nuovo pilota. "Faremo tutto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni per fare bene. Nel farlo, utilizzeremo tutte le nostre capacità, esperienze e conoscenze per aiutarlo ad abituarsi il più rapidamente possibile alla Panigale V2 955, che non ha mai guidato prima".