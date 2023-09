John McPhee (29): Novo emprego na equipa Ducati

Após a sua separação da Vince64, John McPhee continua sem problemas no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023. O escocês substitui Oli Bayliss na Ducati Team D34G.

Foi uma boa partida: John McPhee não ficou satisfeito com a sua temporada de estreia na Vince64 Kawasaki e separou-se amigavelmente, ao mesmo tempo que a equipa Ducati de Davide Giugliano procurava um substituto promissor para o lesionado Oliver Bayliss. Já em Aragão, o escocês vai pilotar a órfã Panigale V2.

É a segunda grande mudança para McPhee este ano. Primeiro, o piloto de 29 anos teve de se habituar à muito mais pesada e potente Kawasaki ZX-6R da Moto3, e agora dá o não menos importante passo para a Ducati com o seu motor de dois cilindros de elevado binário.



"Um grande obrigado ao Davide Giugliano e à equipa D34G por esta oportunidade. Fiquei muito impressionado com o desempenho deles e a Ducati V2 parece incrível", disse McPhee, cujo colega de equipa será o austríaco Max Kofler. "Vou tentar habituar-me à moto o mais rapidamente possível e estou ansioso pelas próximas corridas. Também quero desejar a Oli Bayliss uma rápida recuperação, esperamos vê-lo de volta à pista em breve."

O mais provável é que isso aconteça na final em Jerez. É mais provável que o quatro vezes vencedor de GPs substitua o australiano nas restantes corridas da época.



"John é um piloto com muita experiência. Estamos felizes por tê-lo a bordo," o chefe de equipa deu as boas-vindas ao seu novo piloto. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o colocar na melhor posição para ter um bom desempenho. Ao fazer isso, usaremos todas as nossas habilidades, experiência e conhecimento para ajudá-lo a se acostumar com a Panigale V2 955 o mais rápido possível - ele nunca pilotou esta moto antes."