Marcel Schrötter (MV Agusta) veut se battre pour les victoires

Marcel Schrötter réalise une première saison solide en championnat du monde Supersport. Le Bavarois a de nouveau permis à MV Agusta de monter régulièrement sur le podium et surtout d'atteindre l'arrivée de manière constante, bien qu'il ne connaisse pas plusieurs circuits. Le meilleur pilote MV Agusta depuis 2020 a été Raffaele De Rosa, sixième au championnat du monde - Schrötter occupe actuellement la troisième place en toute sécurité.



Mais ce qui manque à l'ancien pilote de Moto2, c'est une victoire. Ce projet est rendu difficile par la récente adaptation de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), qui a freiné la F3 800 RR en réduisant l'ouverture maximale du papillon des gaz depuis Magny-Cours.

Schrötter espère que la situation s'améliorera pour Aragón le week-end prochain.



"Je suis impatient de revenir sur un circuit que je connais déjà et je peux donc m'attendre à être à l'aise dès le début. Néanmoins, nous ne devons pas le sous-estimer, car nous savons que nous avons encore du travail à faire. On ne sait pas encore ce qu'il va se passer au niveau du règlement et comment nous allons rivaliser en termes d'électronique sur notre moto", a déclaré Schrötter. "Néanmoins, je vais tout donner dès le premier tour pour que nous soyons en forme dès le début, que nous fassions du bon travail et que nous montions rapidement en régime. L'objectif de vendredi est de poser les bases pour que nous soyons au moins dans les deux premières lignes après les qualifications. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons à nouveau avoir notre mot à dire dans les courses".

Le pilote de 30 ans aborde les trois derniers week-ends de course de la saison avec l'intention de rendre la vie difficile au vainqueur en série Nicolò Bulega (Ducati) en tête de la course.



"Notre objectif est en tout cas de monter à nouveau sur le podium et de nous rapprocher le plus possible de Bulega, même s'il devrait à nouveau donner le tempo avec un grand écart", craint Schrötter. "Vers la fin de la saison, j'aimerais enfin être en mesure de me battre pour la victoire".