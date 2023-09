Marcel Schrötter (MV Agusta) vuole lottare per le vittorie

Marcel Schrötter sta disputando un'ottima stagione di debutto nel Campionato Mondiale Supersport. Il bavarese ha riportato la MV Agusta sul podio con regolarità e, soprattutto, con costanza fino al traguardo, nonostante non conosca diversi circuiti. Il miglior pilota MV Agusta dal 2020 è stato Raffaele De Rosa, al sesto posto nel Campionato del Mondo - Schrötter è attualmente al sicuro in terza posizione.



Quello che manca all'ex pilota della Moto2, tuttavia, è una vittoria. Ciò è reso più difficile dal recente adeguamento da parte dell'organo di governo mondiale della FIM, che ha frenato la F3 800 RR riducendo l'apertura massima del gas dopo Magny-Cours.

Schrötter spera che la situazione migliori per il prossimo fine settimana ad Aragón.



"Non vedo l'ora di tornare su una pista che già conosco, quindi mi aspetto di sentirmi a mio agio fin dall'inizio. Tuttavia, non possiamo sottovalutare la situazione perché sappiamo di avere ancora del lavoro da fare. Inoltre, non è ancora chiaro cosa accadrà in termini di regolamenti e come potremo competere in termini di elettronica sulla nostra moto", ha detto Schrötter. "Tuttavia, darò il massimo fin dal primo giro, in modo da essere in forma fin dall'inizio, fare un buon lavoro e prendere velocità rapidamente. L'obiettivo di venerdì è creare le basi per essere almeno nelle prime due file dopo le qualifiche. Solo così potremo tornare a dire la nostra nelle gare".

Il 30enne affronta gli ultimi tre weekend di gara della stagione con l'intenzione di rendere la vita difficile al vincitore della serie Nicolò Bulega (Ducati).



"Il nostro obiettivo è sicuramente il podio e stare il più vicino possibile a Bulega, anche se dovesse imporre nuovamente il ritmo con un grande distacco", teme Schrötter. "Verso la fine della stagione, voglio finalmente essere in grado di lottare per la vittoria".