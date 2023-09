Marcel Schrötter (MV Agusta) quer lutar pelas vitórias

Como terceiro no Campeonato do Mundo, Marcel Schrötter ainda não cumpriu completamente as suas próprias expectativas. Perto do final do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, o piloto da MV Agusta quer poder lutar por vitórias. Aragão é o terceiro e último encontro da temporada.

Marcel Schrötter está a realizar uma forte época de estreia no Campeonato do Mundo de Supersport. O bávaro levou a MV Agusta de volta ao pódio regularmente e, acima de tudo, de forma consistente até o final, apesar de não conhecer várias pistas de corrida. O melhor piloto da MV Agusta desde 2020 foi Raffaele De Rosa em sexto lugar no Campeonato do Mundo - Schrötter está atualmente em segurança no terceiro lugar.



O que falta ao antigo piloto de Moto2, no entanto, é uma vitória. Isto é dificultado pelo recente ajuste do órgão governamental mundial da FIM, que restringiu a F3 800 RR ao reduzir a abertura máxima do acelerador desde Magny-Cours.

Schrötter espera que a situação melhore em Aragón no próximo fim de semana.



"Estou ansioso por regressar a uma pista que já conheço, por isso espero sentir-me confortável desde o início. No entanto, não podemos subestimar a pista porque sabemos que ainda temos trabalho a fazer. Também ainda não é claro o que vai acontecer em termos de regulamentos e como vamos competir em termos de eletrónica na nossa moto," disse Schrötter. "No entanto, vou dar tudo desde a primeira volta para estarmos em boa forma desde o início, fazer um bom trabalho e ganhar velocidade rapidamente. O objetivo na sexta-feira é criar a base para estarmos, pelo menos, nas duas primeiras filas após a qualificação. Só assim é que podemos voltar a ter uma palavra a dizer nas corridas".

O piloto de 30 anos vai para os últimos três fins-de-semana de corrida da época com a intenção de dificultar a vida ao vencedor da série, Nicolò Bulega (Ducati), no topo.



"O nosso objetivo é definitivamente o pódio novamente e estar o mais próximo possível de Bulega, mesmo que ele volte a marcar o ritmo com uma grande diferença", teme Schrötter. "No final da época, quero finalmente estar em posição de lutar pela vitória."