Kenan Sofuoglu : "Les investissements doivent porter leurs fruits".

Le manager Kenan Sofuoglu et le propriétaire de l'équipe MV-Agusta, Andrea Quadranti, sont pratiquement d'accord pour que Bahattin Sofuoglu continue le championnat du monde Supersport en 2024. On attend beaucoup du jeune homme de 20 ans.

Bahattin Sofuoglu a connu une évolution étonnante. Après avoir obtenu les 3e et 6e places au classement général du championnat du monde 300, le fils d'un cousin de Kenan Sofuoglu est passé au championnat du monde Supersport et a signé à la surprise générale dans la puissante équipe MV-Agusta. En 2022, le jeune homme, désormais âgé de 20 ans, n'a couru que les courses européennes et a convaincu en fin de saison avec trois cinquièmes et deux septièmes places.

Cette année, Bahattin a fait un nouveau pas en avant et est monté pour la première fois sur le podium lors de la première course à Barcelone en terminant troisième. Dès le lendemain, il a enchaîné avec sa première victoire et a confirmé ces excellentes performances avec une quatrième place à Misano et deux troisièmes places à Most. Avant les courses de ce week-end à Aragon, le Turc occupe la cinquième place du championnat du monde, il lui manque 45 points sur le quatrième Federico Caricasulo (Althea Ducati).

Le directeur de l'équipe MV-Agusta Andrea Quadranti souligne, tout comme le manager de Bahattin Kenan Sofuoglu, que la collaboration doit se poursuivre en 2024.

"Je veux laisser Bahattin dans le championnat du monde Supersport, il doit encore apprendre et s'améliorer", a déclaré Kenan à SPEEDWEEK.com. "A 90%, nous continuerons ensemble. La première année avec MV, il a gagné le WorldSSP Challenge, pour la deuxième saison, j'espérais qu'il commence à monter sur le podium et peut-être à gagner quelques courses. La troisième saison, les investissements que nous avons faits devraient porter leurs fruits. Nous voulons alors nous battre pour le titre".

Le quintuple champion du monde poursuit : "Nous avons atteint nos objectifs la première et la deuxième année. Bahattin est monté quelques fois sur le podium cette année et a gagné sa première course, mais il n'y arrive pas de manière constante. Je veux le voir en permanence sur le podium. Pour le reste de la saison, j'attends de lui de bons résultats. Je pense aussi que MV Agusta fera des progrès pendant l'hiver et sera mieux préparé l'année prochaine. Bahattin pourra alors, je l'espère, se battre pour le titre. Il est difficile de prédire s'il pourra le remporter. Mais notre objectif est de le voir souvent sur le podium et vainqueur".