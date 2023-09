Kenan Sofuoglu: "Gli investimenti dovrebbero dare i loro frutti".

Bahattin Sofuoglu ha avuto uno sviluppo incredibile. Dopo aver ottenuto un terzo e un sesto posto assoluto nel Campionato del Mondo 300cc, il figlio di un cugino di Kenan Sofuoglu è passato al Campionato del Mondo Supersport e a sorpresa ha firmato con il forte team MV Agusta. Nel 2022, l'ormai ventenne ha corso solo le gare europee e ha convinto a fine stagione con tre quinti e due settimi posti.

Quest'anno Bahattin ha fatto un altro passo avanti, arrivando terzo nella prima gara di Barcellona e salendo per la prima volta sul podio. Il giorno successivo ha ottenuto la sua prima vittoria e ha confermato queste ottime prestazioni con un quarto posto a Misano e due terzi posti a Most. Prima delle gare di Aragon di questo fine settimana, il turco si trova al quinto posto nel Campionato del Mondo, a 45 punti dal quarto posto di Federico Caricasulo (Althea Ducati).

Il capo del team MV-Agusta Andrea Quadranti, come il manager di Bahattin Kenan Sofuoglu, sottolinea che le cose dovrebbero continuare insieme nel 2024.

"Voglio mantenere Bahattin nel Campionato del Mondo Supersport, ha ancora molto da imparare e da migliorare", ha detto Kenan a SPEEDWEEK.com. "Il 90% delle volte continueremo insieme. Nel primo anno con MV ha vinto il WorldSSP Challenge, per la seconda stagione speravo che iniziasse a salire sul podio e magari a vincere qualche gara. Nella terza stagione, gli investimenti che abbiamo fatto dovrebbero dare i loro frutti. Poi vogliamo lottare per il titolo".

Il cinque volte campione del mondo ha continuato: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi nel primo e nel secondo anno. Bahattin è salito sul podio alcune volte quest'anno e ha vinto la sua prima gara, ma non lo fa con continuità. Voglio vederlo sempre sul podio. Mi aspetto da lui ottimi risultati nelle restanti gare della stagione. Credo anche che MV Agusta farà progressi durante l'inverno e sarà meglio preparata l'anno prossimo. Allora spero che Bahattin possa lottare per il titolo. Se riuscirà a vincerlo è difficile da prevedere. Ma il nostro obiettivo è vederlo spesso sul podio e come vincitore".