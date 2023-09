Kenan Sofuoglu: "Os investimentos devem ser rentáveis".

O diretor Kenan Sofuoglu e o proprietário da equipa MV Agusta, Andrea Quadranti, estão de acordo que o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 vai continuar com Bahattin Sofuoglu. Espera-se muito do jovem de 20 anos.

Bahattin Sofuoglu tem tido uma evolução espantosa. Depois de terminar em terceiro e sexto na geral no Campeonato do Mundo de 300cc, o filho de um primo de Kenan Sofuoglu passou para o Campeonato do Mundo de Supersport e, surpreendentemente, assinou com a forte equipa MV Agusta. Em 2022, o agora jovem de 20 anos correu apenas as corridas europeias e convenceu no final da época com três quintos e dois sétimos lugares.

Este ano, Bahattin deu mais um passo em frente, terminando em terceiro lugar na primeira corrida em Barcelona e subindo ao pódio pela primeira vez. Seguiu-se a sua primeira vitória no dia seguinte e confirmou estas fortes prestações com um quarto lugar em Misano e dois terceiros lugares em Most. Antes das corridas em Aragão neste fim de semana, o turco está em quinto lugar no Campeonato do Mundo, 45 pontos atrás do quarto classificado Federico Caricasulo (Althea Ducati).

O chefe de equipa da MV-Agusta, Andrea Quadranti, tal como o empresário de Bahattin, Kenan Sofuoglu, salienta que as coisas devem continuar juntas em 2024.

"Quero manter Bahattin no Campeonato do Mundo de Supersport, ele ainda tem muito para aprender e melhorar", disse Kenan ao SPEEDWEEK.com. "Noventa por cento do tempo vamos continuar juntos. No primeiro ano com a MV ele ganhou o Desafio WorldSSP, na segunda época esperava que ele começasse a terminar no pódio e talvez ganhasse algumas corridas. Na terceira época, os investimentos que fizemos devem compensar. Nessa altura, queremos lutar pelo título".

O pentacampeão mundial continuou: "Atingimos os objectivos no primeiro e no segundo ano. Bahattin subiu ao pódio algumas vezes este ano e ganhou a sua primeira corrida, mas não o faz de forma consistente. Quero vê-lo no pódio de forma permanente. Espero fortes resultados dele nas restantes corridas desta época. Também acredito que a MV Agusta vai fazer progressos durante o inverno e estar melhor preparada no próximo ano. Espero que Bahattin possa lutar pelo título. É difícil prever se ele pode ganhar. Mas o nosso objetivo é vê-lo muitas vezes no pódio e como vencedor."