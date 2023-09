Aragon, FP1: Ducati davanti a Kawasaki, Yamaha e MV Agusta

A metà dei 45 minuti di prove, il leader del Campionato del Mondo Nicolo Bulega era in testa con oltre mezzo secondo di vantaggio sulla sua Aruba Ducati, davanti al collega di marca Federico Caricasulo (Team Althea).



Poco prima della fine, Bulega ha avuto un passaggio ad alta velocità nello sporco, ma è rimasto seduto sulla sua Panigale V2. Adrian Huertas (MTM Kawasaki) è arrivato a 0,376 secondi dall'italiano e ha conquistato il secondo posto, con il secondo classificato del Campionato del Mondo Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) quarto dietro a Caricasulo.

Dopo quattro nuovi circuiti di fila per Marcel Schrötter - Donington Park, Imola, Most e Magny-Cours - Aragon è di nuovo un terreno familiare per il bavarese. A Magny-Cours l'apertura massima del gas della MV Agusta è stata leggermente ridotta, mentre le condizioni di Aragon sono identiche. Mentre il terzo classificato del Campionato del Mondo si è piazzato settimo, il compagno di squadra Bahattin Sofuoglu è arrivato quinto.



Niki Tuuli ha portato la migliore Triumph all'11° posto.

La tragedia di Petronas Honda continua, nonostante Tarran Mackenzie abbia effettuato dei test ad Aragon durante la pausa estiva con il supporto di alcuni ingegneri HRC: Solo 20° posto con un distacco di 2,720 secondi per il vincitore della gara di pioggia a Most.



L'austriaco Max Kofler (D34G Ducati) ha concluso al 24° posto tra i 32 piloti.