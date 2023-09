Aragão, FP1: Ducati à frente da Kawasaki, Yamaha e MV Agusta

O líder do Campeonato do Mundo de Supersport, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) dominou a primeira sessão de treinos livres no MotorLand Aragon. Marcel Schrötter levou a sua MV Agusta até ao 7º lugar, Max Kofler (D34G Ducati) foi 24º.

A meio da sessão de treinos de 45 minutos, o líder do Campeonato do Mundo Nicolo Bulega liderava por mais de meio segundo com a sua Aruba Ducati, à frente do colega de marca Federico Caricasulo (Team Althea).



Pouco antes do final, Bulega teve uma passagem a alta velocidade pela terra, mas permaneceu sentado na sua Panigale V2. Adrian Huertas (MTM Kawasaki) ficou a 0,376 segundos do italiano e assumiu o segundo lugar, com o vice-campeão do Mundo Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) em quarto, atrás de Caricasulo.

Depois de quatro novas pistas seguidas para Marcel Schrötter - Donington Park, Imola, Most e Magny-Cours - Aragão é novamente um terreno familiar para o bávaro. Para Magny-Cours, a abertura máxima do acelerador da MV Agusta foi ligeiramente reduzida, as condições em Aragão são idênticas. Enquanto o terceiro classificado do Campeonato do Mundo ficou em sétimo, o companheiro de equipa Bahattin Sofuoglu terminou em quinto.



Niki Tuuli levou a melhor Triumph ao 11º lugar.

A tragédia na Petronas Honda continua, apesar de Tarran Mackenzie ter testado em Aragão durante a pausa de verão com o apoio de alguns engenheiros da HRC: Apenas o 20º lugar com uma diferença de 2,720 segundos para o vencedor da corrida da chuva em Most.



O austríaco Max Kofler (D34G Ducati) terminou em 24º no pelotão de 32 homens.