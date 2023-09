Aragón, FP2 : Marcel Schrötter sixième avec une progression

Lors de la FP1, Bulega a réalisé un temps de 1:54,043 min, soit 0,4 seconde de plus que le deuxième, le pilote Kawasaki Adrian Huertas, qui prendra les commandes de la Ducati V2 l'année prochaine. Bulega n'a eu besoin que de quelques minutes lors de la deuxième séance d'essais pour confirmer sa position exceptionnelle actuelle. Lors de son deuxième tour volant, le pilote Ducati a réalisé un temps de 1:54,201 min et a devancé Stefano Manzi (Yamaha) de presque 0,5 seconde. Bulega et Manzi sont d'abord restés les pilotes dominants de la FP2.

A titre de comparaison, le record du tour a été établi en 2022 par Dominique Aegerter (Yamaha) en 1:53,639 min.

A mi-parcours, la moitié du plateau avait réalisé des améliorations personnelles, mais pas le leader Bulega (1:54,108 min) ni le troisième Huertas (1:54,538 min). Marcel Schrötter (9e / MV Agusta) a réalisé 1:55,052 min, soit près d'une seconde de moins que le meilleur temps, tandis que Max Kofler (26e / Ducati) a manqué 2,7 secondes.

Alors que Manzi s'est arrêté au stand alors qu'il ne restait plus que onze minutes, Bulega a impressionné avec un temps au tour de 1:53,671 min. Schrötter s'est nettement amélioré pour atteindre 1:54,501 min et prendre la troisième place.

Dans les cinq dernières minutes, la plupart des pilotes ont fait une tentative rapide. Le meilleur temps de Bulega n'a pas été touché, mais derrière, les positions se sont remélangées. Federico Caricasulo (Ducati) a terminé deuxième sur la feuille de temps combinée, devant Manzi et Jorge Navarro avec la deuxième Ten Kate Yamaha. Le top 4 est resté dans un intervalle de 0,5 sec. Sans amélioration de temps en FP2, Huertas a glissé à la cinquième position.

Sixième, Schrötter a terminé la première journée d'entraînement sur sa MV Agusta de manière solide. Le Bavarois a roulé 0,5 seconde plus vite que le matin et est resté juste devant Niki Tuuli avec la meilleure Triumph. Honda continue de décevoir avec une 25e place et 2,6 sec de retard grâce à Tarran Mackenzie.

John McPhee (19e), qui remplace Oli Bayliss blessé au sein du team Ducati D34G après la séparation de Vince64-Kawasaki, s'est habitué étonnamment vite à la moto V2 et a réalisé vendredi un temps de 1:55,578 min, soit exactement 0,7 sec de mieux que le pilote titulaire Max Kofler (26e).