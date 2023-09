Aragão, FP2: Marcel Schrötter em sexto com melhorias

Nicolò Bulega dominou a sexta-feira do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 em Aragão com os tempos mais rápidos em ambas as sessões de treinos. Marcel Schrötter melhorou significativamente com a sua MV Agusta durante a tarde e terminou em sexto.

Na primeira sessão de treinos livres, Bulega foi 0,4 segundos mais rápido, com 1:54.043 min, do que o segundo classificado, o piloto da Kawasaki Adrian Huertas, que assumirá a V2 Ducati no próximo ano. Bulega precisou apenas de alguns minutos na segunda sessão de treinos livres para sublinhar a sua atual posição excecional. Na sua segunda volta, o piloto da Ducati marcou 1:54.201 min e liderou com quase 0,5 segundos de vantagem sobre Stefano Manzi (Yamaha). Bulega e Manzi continuaram a ser os pilotos dominantes no FP2.

Para comparação: O recorde de volta foi estabelecido em 2022 por Dominique Aegerter (Yamaha) em 1:53,639 min.

A meio da corrida, metade do pelotão tinha conseguido melhorias pessoais, mas não o líder Bulega (1'54.108 min) e o terceiro classificado Huertas (1'54.538 min). Marcel Schrötter (9º/MV Agusta) ficou a quase um segundo do melhor tempo em 1:55.052 min, Max Kofler (26º/Ducati) ficou a 2,7 seg.

Enquanto Manzi faz a paragem a onze minutos do fim, Bulega impressiona com uma volta de 1:53.671 min. Schrötter melhorou significativamente para 1:54.501 min e terminou em terceiro.

Nos últimos cinco minutos, a maioria dos pilotos fez uma tentativa rápida. O melhor tempo de Bulega manteve-se inalterado, mas atrás dele as posições foram-se alterando. Em segundo lugar na tabela de tempos combinados ficou Federico Caricasulo (Ducati), à frente de Manzi e Jorge Navarro na segunda Ten Kate Yamaha. Os quatro primeiros ficaram a 0,5 segundos uns dos outros. Sem qualquer melhoria de tempo na FP2, Huertas caiu para a quinta posição.

Schrötter terminou o primeiro dia de treinos na sexta posição com a sua MV Agusta. O bávaro rodou 0,5 seg. mais rápido do que de manhã e ficou mesmo à frente de Niki Tuuli com a melhor Triumph. A Honda continuou a desiludir com o 25º lugar e Tarran Mackenzie 2,6 segundos atrás.

John McPhee (19º), que substitui o lesionado Oli Bayliss na Ducati Team D34G após a separação da Vince64-Kawasaki, habituou-se à moto V2 surpreendentemente rápido e rodou 1:55.578 min na sexta-feira, exatamente 0,7 seg mais rápido que o piloto habitual Max Kofler (26º).