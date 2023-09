Penalización para Marcel Schrötter: tres puestos en la parrilla de salida

Después de los nuevos circuitos para Marcel Schrötter en Donington Park, Imola, Most y Magny-Cours, conoce muy bien MotorLand Aragón por su etapa como piloto de Grandes Premios. El sexto puesto del viernes, a 0,830 segundos del piloto más rápido, el líder del Campeonato del Mundo Nicolo Bulega, del equipo Aruba Ducati, es sólido.

"En general fue otro viernes decente", juzgó Schrötter. "Aparte de los cambios en el reglamento, que de momento no nos hacen más rápidos, los problemas con la moto son los mismos de toda la temporada. Son los mismos puntos que tenemos que intentar mejorar. En el primer entrenamiento, un cambio de puesta a punto me costó mucho tiempo. Por eso no he podido dar tantas vueltas. En cambio, la FP2 ha sido una sesión muy buena. Hemos probado un nuevo neumático delantero, que ha ido bastante bien. Luego hemos cambiado antes al neumático blando, lo que nos ha llevado a una segunda tanda más larga. Al final no ha estado tan mal porque he podido construir un buen ritmo y he hecho muchas vueltas buenas. Aún así, nos ha faltado medio segundo para estar más adelante, lo que nos colocaría en el podio o en la primera fila de la parrilla en clasificación."

"No importa si son neumáticos duros o blandos, la competencia tiene un poco más, mientras que nosotros perdemos automáticamente unas décimas de segundo por vuelta, aunque realmente lo di todo y empujé como en la calificación", añadió el bávaro. "Ahora analizaremos todo y veremos si podemos mejorar en algunas áreas. Por desgracia, he recibido una penalización que me ha hecho perder tres posiciones en la parrilla. Fue un poco imprudente por mi parte, porque después de que ya me hubieran adelantado una vez, la frustración se apoderó de mí cuando un piloto me adelantó dos veces en la última curva".

Marcel tomó represalias y también se interpuso en el camino de su oponente, momento en el que el Panel de Comisarios SBK de la FIM reaccionó y le penalizó.



"Eso no es exactamente lo ideal para la primera carrera", sabe el medallista de bronce del Campeonato del Mundo. "En la Superpole tenemos que darlo todo para limitar los daños. Acabar entre los seis primeros será muy importante para que la tarde del sábado no sea demasiado dramática."