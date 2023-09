Pénalité pour Marcel Schrötter : trois places de moins sur la grille de départ

Après avoir découvert les circuits de Donington Park, Imola, Most et Magny-Cours, Marcel Schrötter connaît parfaitement le MotorLand Aragon pour y avoir couru en Grand Prix. La sixième place du vendredi, à 0,830 seconde du plus rapide, le leader du championnat du monde Nicolo Bulega du team Aruba-Ducati, est solide.

"Dans l'ensemble, c'était un autre vendredi décent", a jugé Schrötter. "Mis à part le changement de règlement qui ne nous permet pas d'aller plus vite pour le moment, les problèmes avec la moto sont les mêmes que ceux rencontrés toute la saison. Ce sont les mêmes points que nous devons essayer d'améliorer. Lors de la première séance d'entraînement, un changement de set-up m'a fait perdre beaucoup de temps. Je n'ai donc pas pu faire beaucoup de tours. En revanche, la FP2 a été une séance très correcte. Nous avons essayé un nouveau pneu avant, qui était tout à fait correct. Ensuite, nous sommes passés plus tôt aux pneus tendres, ce qui a entraîné un deuxième run plus long. Finalement, ce n'était pas si mal, car j'ai pu établir un bon rythme et j'ai fait beaucoup de bons tours. Malgré tout, il nous manque une demi-seconde pour être plus en avant, ce qui nous permettrait d'être sur le podium ou sur la première ligne de la grille en qualifications".

"Que ce soit en pneus durs ou en pneus tendres, la concurrence a le petit plus, alors que nous perdons automatiquement quelques dixièmes de seconde par tour, même si j'ai vraiment tout donné et poussé comme en qualifications", a ajouté le Bavarois. "Maintenant, nous allons tout analyser et voir si nous pouvons nous améliorer dans certains domaines. Malheureusement, j'ai écopé d'une pénalité qui me fait reculer de trois places sur la grille. C'était un peu imprudent de ma part, car après avoir déjà été retenu une fois, un peu de frustration est apparue lorsqu'un pilote m'a arrêté deux fois dans le dernier virage".

Marcel a rendu la pareille et s'est également mis en travers du chemin de son adversaire, ce qui a fait réagir le panel des stewards FIM SBK qui l'a sanctionné.



"Ce n'est pas idéal pour la première course", sait le troisième du championnat du monde. "Lors de la superpole, nous devons tout donner pour limiter les dégâts. Un classement dans les six premiers sera très important pour éviter que le samedi après-midi ne soit trop dramatique".