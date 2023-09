Penalità per Marcel Schrötter: tre posizioni sulla griglia di partenza arretrate

Marcel Schrötter (MV Agusta) si è lasciato trasportare da un fallo di vendetta nella seconda sessione di prove libere del Campionato Mondiale Supersport ad Aragon. "In Superpole dobbiamo dare tutto per limitare i danni".

Dopo le nuove piste di Donington Park, Imola, Most e Magny-Cours, Marcel Schrötter conosce molto bene il MotorLand Aragon per i suoi trascorsi da pilota di Gran Premio. Il 6° posto di venerdì, a 0,830 secondi dal pilota più veloce, il leader del Campionato del Mondo Nicolo Bulega del team Aruba Ducati, è solido.

"Nel complesso è stato un altro venerdì decente", ha giudicato Schrötter. "A parte le modifiche alle regole, che al momento non ci rendono più veloci, i problemi con la moto sono gli stessi di tutta la stagione. Sono gli stessi punti che dobbiamo cercare di migliorare. Nelle prime prove un cambio di assetto è costato molto tempo. Per questo non ho potuto fare tanti giri. Le FP2, invece, sono state una sessione molto decente. Abbiamo provato un nuovo pneumatico anteriore, che andava abbastanza bene. Poi siamo passati alla gomma morbida prima, il che ha portato a un secondo run più lungo. Alla fine non è andata così male perché sono riuscito a costruire un buon ritmo e a fare molti giri buoni. Tuttavia, ci manca mezzo secondo per essere più avanti, il che ci porterebbe sul podio o sulla prima fila della griglia in assetto da qualifica".

"Non importa se con gomme dure o morbide, la concorrenza ha qualcosa in più, mentre noi perdiamo automaticamente qualche decimo di secondo al giro, anche se ho dato davvero tutto e ho spinto come in qualifica", ha aggiunto il bavarese. "Ora analizzeremo tutto e vedremo se possiamo migliorare in alcune aree. Purtroppo ho ricevuto una penalità che mi ha fatto retrocedere di tre posizioni in griglia. È stato un po' imprudente da parte mia, perché dopo che ero già stato ostacolato una volta, la frustrazione si è fatta sentire quando un pilota mi ha ostacolato due volte all'ultima curva".

Marcel ha reagito e ha anche ostacolato il suo avversario, a quel punto il collegio dei commissari sportivi della FIM SBK ha reagito e lo ha penalizzato.



"Non è proprio l'ideale per la prima gara", sa il bronzo del Campionato del Mondo. "In Superpole dobbiamo dare tutto per limitare i danni. Un piazzamento tra i primi sei sarà molto importante per evitare che il sabato pomeriggio diventi troppo drammatico".