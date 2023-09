Penalização para Marcel Schrötter: três lugares na grelha de partida

Marcel Schrötter (MV Agusta) deixou-se levar por uma falta de vingança na segunda sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Supersport em Aragão. "Na Superpole temos de dar tudo para limitar os danos".

Depois das novas pistas para Marcel Schrötter em Donington Park, Imola, Most e Magny-Cours, ele conhece muito bem o MotorLand Aragon dos seus tempos de piloto de Grande Prémio. O 6º lugar na sexta-feira, 0,830 segundos atrás do piloto mais rápido, o líder do Campeonato do Mundo Nicolo Bulega da equipa Aruba Ducati, é sólido.

"No geral, foi outra sexta-feira decente", avaliou Schrötter. "Para além das alterações às regras, que não nos tornam mais rápidos neste momento, os problemas com a moto são os mesmos de toda a época. São os mesmos pontos que temos de tentar melhorar. No primeiro treino, uma mudança de afinação custou muito tempo. Foi por isso que não consegui fazer tantas voltas. O FP2, por outro lado, foi uma sessão muito boa. Experimentámos um novo pneu dianteiro, que estava bastante bom. Depois mudámos para o pneu macio mais cedo, o que levou a uma segunda corrida mais longa. No final, não foi assim tão mau porque consegui criar um bom ritmo e fiz muitas voltas boas. Ainda assim, falta-nos meio segundo para estarmos mais à frente, o que nos colocaria no pódio ou na primeira linha da grelha em qualificação."

"Independentemente de se tratar de pneus duros ou macios, a concorrência tem um pouco mais, enquanto nós perdemos automaticamente alguns décimos de segundo por volta, apesar de eu ter dado tudo e de ter feito tudo como na qualificação", acrescentou o bávaro. "Agora vamos analisar tudo e ver se podemos melhorar em algumas áreas. Infelizmente, recebi uma penalização que me fez recuar três posições na grelha. Foi um pouco imprudente da minha parte, porque depois de já ter sido atrasado uma vez, fiquei um pouco frustrado quando um piloto me atrasou duas vezes na última curva."

Marcel retaliou e também atrapalhou o seu adversário, altura em que o Painel de Comissários Desportivos da FIM SBK reagiu e penalizou-o.



"Não é exatamente o ideal para a primeira corrida", sabe o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo. "Na Superpole temos de dar tudo para limitar os danos. Terminar entre os seis primeiros será muito importante para que a tarde de sábado não seja demasiado dramática."