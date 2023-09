Aragón, Superpole : Bulega grandiose, Schrötter quatrième

La séance de Superpole à Aragón s'est déroulée par un temps de carte postale et une température agréable de 21 degrés. Comme seule la catégorie Superbike dispose d'une troisième séance d'entraînement, les Supersports ont également profité de cette séance de qualification de 20 minutes pour effectuer des réglages.

Vendredi, Nicolò Bulega du team Ducati Aruba.it a réalisé le meilleur temps en 1:53,671 min, tandis que son collègue de marque Federico Caricasulo et les pilotes Ten Kate Yamaha Stefano Manzi et Jorge Navarro sont restés à 0,5 seconde du leader du championnat du monde.

Marcel Schrötter ayant été pénalisé de trois places sur la grille de départ suite à un comportement antisportif lors de la deuxième séance d'entraînement, une bonne performance en Superpole était d'autant plus importante pour le pilote MV Agusta.

Bulega a réalisé son premier temps au tour sérieux lors de son premier tour volant en 1:52,801 min. Le pilote de 23 ans n'était ainsi que 0,1 seconde plus lent que le record de pole de Lorenzo Baldassarri de 1:52,706 min établi l'année dernière. Lors de son tour de chauffe, Maiki Abe a chuté de manière spectaculaire et sa Yamaha a fait plusieurs tonneaux dans le gravier avant de s'immobiliser sur les limites de la piste.

Lorsque la Triumph d'Ondrej Vostatek a perdu du liquide, la séance a été interrompue au bout de sept minutes afin d'évaluer l'état de la piste. Peu de pilotes avaient effectué un tour rapide à ce stade précoce, d'autant plus que des drapeaux jaunes avaient été agités suite à l'accident d'Abe.

A la reprise de la Superpole, la plupart des participants se sont précipités sur la piste, mais certains ont attendu, notamment Marcel Schrötter qui a fait une tentative rapide alors qu'il restait six minutes. C'est à nouveau Bulega qui a impressionné en 1:52,482 min, un temps record. Le pilote Ducati menait de plus de 0,5 seconde devant Yari Montella (Ducati) et Caricasulo alors qu'il restait quatre minutes. Schrötter s'est classé quatrième avec 0,746 sec de retard.

Dans les dernières minutes, Bulega a encore abaissé son meilleur temps en 1:52,306 min et s'est adjugé une nouvelle pole avec 0,7 sec d'avance. Pour le reste, il ne s'est pas passé grand-chose. Montella et Caricasulo complètent la première ligne de départ occupée par Ducati. Marcel Schrötter a chuté lors de sa dernière tentative, mais n'a pas été blessé et reste quatrième. Le Bavarois devra néanmoins s'élancer de la septième place de la troisième ligne lors de la première course, puis de la quatrième place lors de la deuxième course dimanche.

La meilleure Yamaha a été placée en cinquième position par Stefano Manzi, la meilleure Kawasaki par Adrian Huertas en septième position. Tous deux profitent de la pénalité de Schrötter dans la première course et progressent d'une position. Niki Tuuli n'a obtenu que la 12e place sur la grille de départ avec sa Triumph.

Max Kofler (Ducati) a terminé 22e de la Superpole avec 2,9 secondes de retard.