Aragona, Superpole: Bulega formidabile, Schrötter quarto

La sessione di Superpole del Campionato Mondiale Supersport 2023 al MotorLand Aragón è stata vinta dal leader del Campionato Mondiale Nicolò Bulega (Ducati) a tempo di record. Marcel Schrötter (MV Agusta) ha limitato i danni dopo la penalità in griglia.

La sessione di Superpole ad Aragón si è svolta con un tempo da cartolina e una temperatura piacevole di 21 gradi. Poiché solo la categoria Superbike ha una terza sessione di prove, i piloti supersportivi hanno utilizzato anche i 20 minuti di qualifiche per il lavoro di messa a punto.

Venerdì Nicolò Bulega del team Ducati Aruba.it ha fatto segnare il miglior tempo in 1:53.671 min, a soli 0,5 secondi dal leader del campionato mondiale rimasto il collega Federico Caricasulo e dai piloti Ten Kate Yamaha Stefano Manzi e Jorge Navarro.

Poiché Marcel Schrötter è stato retrocesso di tre posizioni dopo un comportamento antisportivo nelle seconde prove, un buon risultato in Superpole era ancora più importante per il pilota MV Agusta.

Nel suo primo giro di lancio, Bulega ha fatto segnare il tempo di 1'52.801, appena 0,1 secondi più lento del record della pole di Lorenzo Baldassarri (1'52.706) stabilito lo scorso anno. Nel suo giro di riscaldamento, Maiki Abe è caduto in modo spettacolare, con la sua Yamaha che si è ribaltata più volte nella ghiaia e si è fermata sulla barriera a bordo pista.

Quando la Triumph di Ondrej Vostatek ha perso liquido, la sessione è stata interrotta dopo sette minuti per valutare le condizioni della pista. Solo pochi piloti hanno fatto un giro veloce in questa fase iniziale, soprattutto perché sono state sventolate le bandiere gialle a causa dell'incidente di Abe.

Alla ripresa della Superpole, la maggior parte dei piloti si è precipitata in pista, ma alcuni hanno aspettato, tra cui Marcel Schrötter, che ha fatto un tentativo veloce a sei minuti dalla fine. Ancora una volta è stato Bulega a stupire con il tempo record di 1:52.482 min. Il pilota della Ducati ha preceduto di oltre 0,5 secondi Yari Montella (Ducati) e Caricasulo a quattro minuti dalla fine. Schrötter era quarto, con un ritardo di 0,746 secondi.

Nei minuti finali, Bulega ha abbassato ulteriormente il miglior tempo a 1:52.306 min e ha conquistato un'altra pole con un eccezionale margine di 0,7 secondi. A parte questo, non è successo molto. La prima fila Ducati è stata completata da Montella e Caricasulo. Marcel Schrötter è caduto nel suo ultimo tentativo, ma è rimasto illeso ed è rimasto quarto. Nella prima gara il bavarese dovrà partire dalla posizione 7 in terza fila, mentre nella seconda gara di domenica dalla posizione 4.

Stefano Manzi ha piazzato la migliore Yamaha in quinta posizione, la migliore Kawasaki Adrian Huertas in settima. Entrambi hanno beneficiato della penalità di Schrötter nella prima gara e sono risaliti di una posizione. Niki Tuuli ha raggiunto solo la dodicesima posizione in griglia con la Triumph.

Max Kofler (Ducati) è stato 22° in Superpole, con un ritardo di 2,9 secondi.