Aragão, Superpole: Bulega em terceiro, Schrötter em quarto

A sessão de Superpole do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 no MotorLand Aragón foi ganha pelo líder do Campeonato do Mundo Nicolò Bulega (Ducati) em tempo recorde. Marcel Schrötter (MV Agusta) limitou os danos após a sua penalização na grelha.

A sessão da Superpole em Aragão decorreu com um tempo de sonho e uma temperatura agradável de 21 graus. Uma vez que apenas a categoria Superbike tem uma terceira sessão de treinos, os pilotos de Supersport também utilizaram os 20 minutos da sessão de qualificação para trabalhar nas afinações.

Na sexta-feira Nicolò Bulega da equipa Ducati Aruba.it estabeleceu o melhor tempo em 1:53.671 min, a 0,5 seg do líder do campeonato do mundo, Federico Caricasulo, e dos pilotos da Ten Kate Yamaha Stefano Manzi e Jorge Navarro.

Devido ao facto de Marcel Schrötter ter sido despromovido três lugares após uma conduta anti-desportiva no segundo treino, um bom resultado na Superpole era ainda mais importante para o piloto da MV Agusta.

Bulega estabeleceu um tempo sério de 1m52,801s na sua primeira volta, apenas 0,1s mais lento do que o recorde da pole de Lorenzo Baldassarri de 1m52,706s estabelecido no ano passado. Na sua volta de aquecimento, Maiki Abe teve um acidente espetacular, com a sua Yamaha a capotar várias vezes na gravilha e a parar na barreira da pista.

Quando a Triumph de Ondrej Vostatek perdeu líquido, a sessão foi interrompida após sete minutos para avaliar o estado da pista. Apenas alguns pilotos tinham efectuado uma volta rápida nesta fase inicial, especialmente porque as bandeiras amarelas foram agitadas devido ao acidente de Abe.

Quando a Superpole recomeçou, a maioria dos pilotos correu para a pista, mas alguns esperaram - incluindo Marcel Schrötter, que fez uma tentativa rápida a seis minutos do fim. Mais uma vez foi Bulega que impressionou com o tempo recorde de 1:52.482 min. O piloto da Ducati liderava com mais de 0,5 segundos de vantagem sobre Yari Montella (Ducati) e Caricasulo a quatro minutos do final. Schrötter foi quarto, 0,746s atrás.

Nos minutos finais, Bulega baixou ainda mais o melhor tempo para 1:52.306 min e conquistou outra pole com uma margem extraordinária de 0,7 segundos. Para além disso, pouco aconteceu. A primeira linha da Ducati foi completada por Montella e Caricasulo. Marcel Schrötter caiu na sua última tentativa, mas não se magoou e ficou em quarto. Na primeira corrida o bávaro terá de partir da posição 7 na terceira linha, na segunda corrida no Domingo da posição 4.

Stefano Manzi colocou a melhor Yamaha na quinta posição, a melhor Kawasaki Adrian Huertas em sétimo. Ambos beneficiaram da penalização de Schrötter na primeira corrida e subiram uma posição. Niki Tuuli apenas alcançou a posição 12 da grelha com a Triumph.

Max Kofler (Ducati) foi 22º na Superpole, 2,9 segundos atrás.