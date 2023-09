Aragón, course 1 : Marcel Schrötter deuxième

En un temps record, le leader du championnat du monde Nicolò Bulega s'était assuré la pole position lors du meeting Supersport d'Aragón. Le pilote Ducati pourrait remporter prématurément le championnat du monde s'il marquait 40 points de plus que Stefano Manzi en Espagne. Le pilote Yamaha a pris le départ de la première course en quatrième position. En raison d'une pénalité de grille, Marcel Schrötter (MV Agusta) a dû prendre le départ de la course en septième position au lieu de la quatrième.

Avec une température de 26 degrés pour l'air et de 36 degrés pour l'asphalte, les conditions météorologiques étaient parfaites pour une course Supersport passionnante - qui a cependant été rapidement décidée : Bulega est sorti du premier tour avec 0,7 seconde d'avance après un départ éclair, a mené de 1,4 seconde après deux tours et a également été l'homme le plus rapide sur la piste dans les tours suivants. Lorsque le Ducati a mené de près de quatre secondes après six tours, il a ralenti et a remporté la victoire de manière contrôlée.

En revanche, la deuxième place du podium a fait l'objet d'une lutte divertissante dans le dernier tiers de la course, dans laquelle Marcel Schrötter s'est bien impliqué. Le pilote MV Agusta est devenu de plus en plus fort au fil de la course et s'est battu pour gagner des places. Dans les derniers tours, le pilote de 30 ans s'est livré à un duel captivant avec Manzi. Lorsque le pilote Yamaha a dû se réfugier dans les graviers après une manœuvre désespérée dans le dernier tour, il a été relégué à la 11e place. Schrötter a terminé deuxième et Yari Montella (Barni Ducati) a pris la troisième place.

Niki Tuuli a terminé 9e avec le meilleur Triumph. Le pilote Kawasaki Adrian Huertas a eu la malchance d'abandonner en 6e position à cause d'une panne. Can Öncü, 17e, a donc amené la meilleure ZX-6R à l'arrivée.

Le pilote Ducati Max Kofler a franchi la ligne d'arrivée en 21e position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bulega devant Montella, Caricasulo et Manzi dans le premier virage. Puis Schrötter et Huertas.



1er tour : Bulega 0,7 sec ( !) devant Montella et Manzi. Schrötter perd la 5e place au profit de Huertas. Max Kofler à la 19e place.



Tour 2 : Bulega en 1:53,488 min, 0,7 sec plus rapide que le reste. Schrötter (6e) déjà 3,8 sec derrière. Chute de John McPhee.



Tour 3 : Schrötter dans la roue de Huertas (5e). Kofler à la 21e place.



Tour 4 : Seul Bulega passe sous les 1:54 min et mène de 2,6 sec devant Montella et de 4,3 sec devant Manzi. Schrötter est maintenant cinquième.



Tour 5 : Schrötter rattrape Caricasulo (4e) grâce à son tour le plus rapide personnel.



Tour 6 : Bulega mène de 3,6 sec. Schrötter est plus rapide que les pilotes qui le précèdent.



Tour 7 : Schrötter dans la roue de Caricasulo (4e). Kofler en 23e position.



Tour 8 : Forte manœuvre - Schrötter passe Caricasulo en 4e position.



Tour 9 : Bulega contrôle la course et réalise les temps au tour de Montella (2e) et Manzi (3e). L'homme le plus rapide sur la piste est Schrötter !



Tour 10 : Montella, Manzi et Schrötter se battent pour la deuxième place. Chute d'Hector Garzo. Huertas sort de la piste avec un problème.



Tour 11 : Bulega 4,7 devant Manzi et Schrötter, qui ont fait un court procès à Montella. Kofler à la 21e place.



Tour 12 : Schrötter attaque Manzi, mais le pilote Yamaha reste devant. Lors de la deuxième tentative, le Bavarois réussit le dépassement.



Tour 13 : Manzi n'abandonne pas, mais Schrötter non plus.



Tour 14 : Bulega coupe les gaz. Schrötter continue à avoir Manzi sur le dos.



Dernier tour : Bulega gagne haut la main. Schrötter est deuxième, Manzi troisième. Kofler se classe 21e.