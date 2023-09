Aragón, gara 1: il forte Marcel Schrötter arriva secondo

Mentre Nicolò Bulega (Ducati) ha vinto la prima gara del Campionato del Mondo Supersport 2023 al MotorLand Aragón in modo autoritario, Marcel Schrötter ha prevalso in un emozionante duello per il secondo posto.

A tempo di record, il leader del Campionato del Mondo Nicolò Bulega si è assicurato la pole position nel meeting Supersport di Aragón. Il pilota della Ducati potrebbe vincere in anticipo il campionato del mondo se riuscisse a ottenere 40 punti in più di Stefano Manzi in Spagna. Il pilota della Yamaha ha iniziato la prima gara al quarto posto. A causa di una penalità in griglia, Marcel Schrötter (MV Agusta) ha dovuto iniziare la gara dal settimo posto invece che dal quarto.

Il tempo era perfetto, con 26 gradi di temperatura nell'aria e 36 nell'asfalto, per una gara Supersport emozionante, che però si è decisa rapidamente: Bulega è uscito dal primo giro con un vantaggio di 0,7 secondi dopo una partenza al fulmicotone, ha condotto dopo due giri per 1,4 secondi ed è stato anche l'uomo più veloce in pista nei giri successivi. Quando la Ducati era in vantaggio di quasi quattro secondi dopo sei giri, ha rallentato e ha portato a casa la vittoria in modo controllato.

Per il secondo posto sul podio, invece, si è sviluppata una divertente battaglia nell'ultimo terzo di gara, in cui Marcel Schrötter è stato ben coinvolto. Il pilota MV Agusta è diventato sempre più forte nel corso della gara e si è fatto strada posizione dopo posizione. Negli ultimi giri, il 30enne ha dato vita a un emozionante duello con Manzi. Quando il pilota della Yamaha ha dovuto sbandare nella ghiaia all'ultimo giro dopo una manovra disperata, è scivolato all'11° posto. Schrötter è arrivato secondo, mentre il terzo posto è stato conquistato da Yari Montella (Barni Ducati).

La migliore Triumph è stata portata a casa da Niki Tuuli al 9° posto. Sfortuna per il pilota Kawasaki Adrian Huertas, ritiratosi per un difetto mentre si trovava al 6° posto. Can Öncü ha portato a casa la migliore ZX-6R al 17° posto.

Il pilota Ducati Max Kofler ha tagliato il traguardo in 21a posizione.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Bulega precede Montella, Caricasulo e Manzi alla prima curva. Poi Schrötter e Huertas.



1° giro: Bulega precede di 0,7 secondi (!) Montella e Manzi. Schrötter perde il 5° posto a favore di Huertas. Max Kofler è 19°.



2° giro: Bulega in 1:53,488 min. 0,7 sec. più veloce degli altri. Schrötter (6°) è già a 3,8 secondi. Caduta di John McPhee.



Giro 3: Schrötter sulla ruota posteriore di Huertas (5.). Kofler al 21°.



Giro 4: Solo Bulega viaggia sotto l'1:54 e conduce con 2,6 secondi di vantaggio su Montella e 4,3 secondi su Manzi. Schrötter è ora quinto.



Giro 5: Schrötter raggiunge Caricasulo (4°) con il suo giro più veloce.



Giro 6: Bulega è in testa con 3,6 sec. Schrötter è più veloce dei piloti davanti a lui.



Giro 7: Schrötter sulla ruota posteriore di Caricasulo (4.). Kofler al 23°.



Giro 8: Manovra decisa: Schrötter passa Caricasulo per il 4° posto.



Giro 9: Bulega sta controllando la gara e sta eguagliando i tempi di Montella (2°) e Manzi (3°). Il più veloce in pista è Schrötter!



Giro 10: Montella, Manzi e Schrötter lottano per il 2° posto. Caduta di Hector Garzo. Huertas esce con un difetto.



Giro 11: Bulega precede di 4,7 posizioni Manzi e Schrötter, che ha fatto un breve lavoro su Montella. Kofler è 21°.



12° giro: Schrötter attacca Manzi, ma il pilota Yamaha resta davanti. Al secondo tentativo il bavarese riesce a superare.



Giro 13: Manzi non si arrende, ma nemmeno Schrötter.



Giro 14: Bulega toglie il gas. Schrötter ha ancora Manzi alle calcagna.



Ultimo giro: Bulega vince con sicurezza. Schrötter è secondo, Manzi terzo. Kofler al 21° posto.