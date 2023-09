Aragão, corrida 1: O forte Marcel Schrötter termina em segundo lugar

Enquanto Nicolò Bulega (Ducati) venceu a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 no MotorLand Aragón de forma imponente, Marcel Schrötter levou a melhor num emocionante duelo pelo segundo lugar.

Em tempo recorde, o líder do Campeonato do Mundo, Nicolò Bulega, assegurou a pole position no encontro de Supersport em Aragão. O piloto da Ducati pode ganhar o campeonato do mundo antecipadamente se marcar mais 40 pontos do que Stefano Manzi em Espanha. O piloto da Yamaha começou a primeira corrida em quarto lugar. Devido a uma penalização na grelha, Marcel Schrötter (MV Agusta) teve de começar a corrida do 7º lugar em vez do quarto.

O tempo estava perfeito, com 26 graus de temperatura no ar e 36 graus no asfalto, para uma emocionante corrida de Supersport - que, no entanto, foi rapidamente decidida: Bulega saiu da primeira volta já com uma vantagem de 0,7 segundos após um arranque relâmpago, liderou após duas voltas por 1,4 segundos e foi também o homem mais rápido na pista nas voltas seguintes. Quando a Ducati liderava por quase quatro segundos após seis voltas, ele abrandou o ritmo e levou a vitória para casa de forma controlada.

Para o segundo lugar do pódio, por outro lado, desenvolveu-se uma divertida batalha no último terço da corrida, na qual Marcel Schrötter esteve bem envolvido. O piloto da MV Agusta tornou-se cada vez mais forte ao longo da corrida e lutou para avançar posição a posição. Nas últimas voltas, o piloto de 30 anos teve um duelo emocionante com Manzi. Quando o piloto da Yamaha teve de se desviar para a gravilha na última volta, após uma manobra desesperada, caiu para o 11º lugar. Schrötter terminou em segundo, com o terceiro lugar assegurado por Yari Montella (Barni Ducati).

A melhor Triumph foi trazida para casa por Niki Tuuli em 9º lugar. Má sorte para o piloto da Kawasaki Adrian Huertas, que se retirou com um defeito quando estava em 6º lugar. Can Öncü trouxe para casa a melhor ZX-6R em 17º lugar.

O piloto da Ducati, Max Kofler, cruzou a linha de chegada na 21ª posição.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Partida: Bulega à frente de Montella, Caricasulo e Manzi na primeira curva. Depois Schrötter e Huertas.



Volta 1: Bulega 0,7 seg. (!) à frente de Montella e Manzi. Schrötter perde o 5º lugar para Huertas. Max Kofler em 19º.



Volta 2: Bulega em 1:53,488 min 0,7 seg. mais rápido que os outros. Schrötter (6º) já está 3,8 segundos atrás. Despiste de John McPhee.



Volta 3: Schrötter na roda traseira de Huertas (5.). Kofler em 21º.



Volta 4: Apenas Bulega corre abaixo de 1:54 min e lidera com 2,6 seg. de vantagem sobre Montella e 4,3 seg. sobre Manzi. Schrötter agora em quinto.



Volta 5: Schrötter alcança Caricasulo (4º) com a sua volta mais rápida.



Volta 6: Bulega lidera por 3,6 seg. Schrötter mais rápido que os pilotos à sua frente.



Volta 7: Schrötter na roda traseira de Caricasulo (4.). Kofler em 23.



Volta 8: Manobra forte - Schrötter passa Caricasulo para o 4º lugar.



Volta 9: Bulega está a controlar a corrida e está a igualar os tempos de volta de Montella (2º) e Manzi (3º). O homem mais rápido na pista é Schrötter!



Volta 10: Montella, Manzi e Schrötter lutam pelo 2º lugar. Colisão com Hector Garzo. Huertas sai da pista com um defeito.



Volta 11: Bulega com 4,7 de vantagem sobre Manzi e Schrötter, que não demorou a ultrapassar Montella. Kofler em 21º.



Volta 12: Schrötter ataca Manzi, mas o piloto da Yamaha mantém-se na frente. Na segunda tentativa, o bávaro consegue ultrapassar.



Volta 13: Manzi não desiste, mas Schrötter também não.



Volta 14: Bulega tira o pé do acelerador. Schrötter ainda tem Manzi no seu encalço.



Última volta: Bulega vence com confiança. Schrötter é segundo, Manzi terceiro. Kofler em 21º.