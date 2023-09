Marcel Schrötter (2º) se libra por los pelos del desastre

En el primer día de entrenamientos, Marcel Schrötter se dejó llevar por un acto antideportivo al frustrar a otro piloto de Supersport que se había interpuesto en su camino. Pero sólo el piloto de 30 años recibió una penalización y retrocedió tres puestos en la parrilla. Como cuarto en la Superpole, el bávaro limitó los daños y comenzó la primera carrera en séptima posición.



"El cuarto puesto en la calificación es casi lo máximo que podemos conseguir, porque no somos tan buenos como los demás en vuelta rápida. Tuve la penalización de la parrilla, pero mi salida fue buena y recuperé algunos puestos enseguida", describió el piloto de MV Agusta en conversación con SPEEDWEEK.com. "Luego me adelantó Huertas, que siempre es bastante agresivo en las primeras vueltas. Cuando lo he conseguido, se ha abierto un pequeño hueco en cabeza".

Schrötter adelantó al español en la vuelta 5. En ese momento ya se encontraba a 5,6 segundos del líder y a la postre vencedor, Nicolò Bulega, y a 2,6 segundos del segundo clasificado, Yari Montella (Ducati). En medio se encontraban Federico Caricasulo (Ducati) y el subcampeón del Mundo Stefano Manzi (Yamaha).



"Primero he alcanzado a Caricasulo, luego a Manzi. Luego alcanzamos juntos a Montella y mantuvimos una bonita lucha a tres bandas por la segunda plaza", relató Marcel. "En un momento dado me puse en cabeza porque sentía que tenía un poco más que ellos. Manzi estaba luchando muy duro y tuvimos contacto varias veces. Cuando me tocó en la última curva, ya me vi en el suelo".

Al terminar segundo, Schrötter igualó sus mejores resultados anteriores en el Campeonato del Mundo de Supersport. Anteriormente había conseguido segundos puestos en Assen, Barcelona e Imola.



"Un fin de semana estupendo hasta ahora, aunque el viernes no fuera óptimo", dijo Schrötter con una sonrisa. "Estoy completamente satisfecho, ha sido una buena carrera. Apenas cometí errores, fui cada vez más rápido y apreté al máximo. Ha estado bien poder demostrarlo por una vez. Del viernes a la clasificación he mejorado 1,5 segundos. Así que la moto y yo tenemos potencial para ser más rápidos, incluso desde el principio".