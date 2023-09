Marcel Schrötter (2e) a échappé de peu à la catastrophe

Lors de la première journée d'entraînement , Marcel Schrötter s'est laissé aller à un acte antisportif en ralentissant un autre pilote Supersport qui se trouvait auparavant sur son chemin. Mais seul le pilote de 30 ans a été sanctionné et a été relégué de trois places sur la grille de départ. Quatrième de la superpole, le Bavarois a limité les dégâts et a entamé la première course en septième position.



"La quatrième place en qualifications est presque le maximum que nous puissions atteindre, car nous ne sommes tout simplement pas aussi bons que d'autres sur un tour rapide. J'avais la pénalité de grille, mais mon départ était bon et j'ai tout de suite gagné quelques places", a expliqué le pilote MV Agusta à SPEEDWEEK.com. "Ensuite, Huertas m'a dépassé, lui qui est toujours assez agressif dans les premiers tours. Quand je me suis imposé, un petit écart s'était déjà ouvert devant moi".

Schrötter a dépassé l'Espagnol au cinquième tour, il avait alors déjà 5,6 secondes de retard sur le leader et futur vainqueur Nicolò Bulega, et 2,6 secondes sur le deuxième Yari Montella (Ducati). Entre les deux se trouvaient Federico Caricasulo (Ducati) et le deuxième du championnat du monde Stefano Manzi (Yamaha).



"J'ai d'abord rattrapé Caricasulo, puis Manzi. Nous avons ensuite rattrapé Montella ensemble et nous avons eu une belle bagarre à trois pour la deuxième place", a raconté Marcel. "A un moment donné, j'ai pris la tête parce que j'avais l'impression d'en avoir un peu plus que les deux. Manzi a résisté de manière extrême et nous sommes entrés en contact à plusieurs reprises. Quand il m'a touché dans le dernier virage, je me voyais déjà à terre".

En franchissant la ligne d'arrivée en deuxième position, Schrötter a égalé ses meilleurs résultats jusqu'à présent dans le championnat du monde Supersport. Il avait déjà décroché des deuxièmes places à Assen, Barcelone et Imola.



"Jusqu'à présent, c'est un super week-end, même si le vendredi n'a pas été optimal", a déclaré Schrötter en souriant. "Je suis complètement satisfait, c'était une bonne course. Je n'ai pratiquement pas fait d'erreur, je suis allé de plus en plus vite et je me suis imposé. C'était bien de pouvoir le montrer. Entre le vendredi et les qualifications, j'ai progressé de 1,5 seconde. Il y a donc du potentiel chez la moto et chez moi pour être tout simplement plus rapide, même dès le début".