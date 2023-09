Marcel Schrötter (2°) ha evitato per un soffio la catastrofe

Nel primo round Supersport di Aragón, Marcel Schrötter è stato uno dei piloti più interessanti. Il pilota MV Agusta ha gettato le basi per il secondo posto sul podio nelle qualifiche. Ma ha rischiato di non vedere il traguardo.

Nella prima giornata di prove, Marcel Schrötter si è lasciato andare a un gesto antisportivo, ostacolando un altro pilota Supersport che lo aveva precedentemente ostacolato. Ma solo il 30enne ha ricevuto una penalità ed è stato arretrato di tre posizioni sulla griglia di partenza. Essendo quarto in Superpole, il bavarese ha limitato i danni e ha iniziato la prima gara in settima posizione.



"Il quarto posto in qualifica è quasi il massimo raggiungibile per noi, perché semplicemente non siamo bravi come gli altri nel giro veloce. Avevo la penalità in griglia, ma la mia partenza è stata buona e ho recuperato subito alcune posizioni", ha descritto il pilota MV Agusta in una conversazione con SPEEDWEEK.com. "Poi mi ha superato Huertas, che è sempre molto aggressivo nei primi giri. Quando sono riuscito a passare, si era aperto un piccolo divario verso i primi".

Schrötter ha superato lo spagnolo al quinto giro e a quel punto era già a 5,6 secondi dal leader e vincitore finale Nicolò Bulega e a 2,6 secondi dal secondo classificato Yari Montella (Ducati). In mezzo c'erano Federico Caricasulo (Ducati) e il vicecampione del mondo Stefano Manzi (Yamaha).



"Prima ho raggiunto Caricasulo, poi Manzi. Poi abbiamo raggiunto Montella insieme e abbiamo fatto una bella battaglia a tre per il secondo posto", ha raccontato Marcel. "A un certo punto ho preso il comando perché sentivo di avere qualcosa in più di loro. Manzi si è battuto con forza e ci siamo toccati più volte. Quando mi ha toccato all'ultima curva, mi sono già visto a terra".

Con il secondo posto, Schrötter ha eguagliato i suoi precedenti migliori risultati nel Campionato mondiale Supersport. In precedenza aveva ottenuto secondi posti ad Assen, Barcellona e Imola.



"Un weekend super finora, anche se il venerdì non è andato in modo ottimale", ha detto Schrötter con un sorriso. "Sono completamente soddisfatto, è stata una buona gara. Non ho commesso quasi nessun errore, sono diventato sempre più veloce e ho spinto al massimo. È stato bello poterlo dimostrare per una volta. Da venerdì alle qualifiche ho migliorato di 1,5 secondi. Quindi c'è del potenziale con la moto e con me per essere più veloce, anche dall'inizio".