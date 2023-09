Marcel Schrötter (2º) escapou por pouco ao desastre

Na primeira ronda de Supersport em Aragão, Marcel Schrötter foi um dos pilotos que mais chamou a atenção. O piloto da MV Agusta lançou as bases para o segundo lugar do pódio na qualificação. Mas ele quase não viu a chegada.

No primeiro dia de treinos livres, Marcel Schrötter cometeu um ato antidesportivo ao impedir a passagem de um outro piloto de Supersport que estava no seu caminho. Mas apenas o piloto de 30 anos recebeu uma penalização e foi afastado três lugares da grelha. Como quarto na Superpole, o bávaro limitou os danos e começou a primeira corrida em sétimo lugar.



"O quarto lugar na qualificação é quase o máximo que podemos alcançar, porque simplesmente não somos tão bons como os outros numa volta rápida. Tive a penalização na grelha, mas o meu arranque foi bom e recuperei alguns lugares de imediato," descreveu o piloto da MV Agusta em conversa com o SPEEDWEEK.com. "Depois o Huertas ultrapassou-me, que é sempre muito agressivo nas primeiras voltas. Quando o ultrapassei, já havia uma pequena diferença para a frente."

Schrötter ultrapassou o espanhol na 5ª volta, já estava a 5,6 segundos do líder e eventual vencedor Nicolò Bulega nessa altura, e a 2,6 segundos do segundo classificado Yari Montella (Ducati). Pelo meio ficaram Federico Caricasulo (Ducati) e o segundo classificado do Campeonato do Mundo, Stefano Manzi (Yamaha).



"Primeiro apanhei o Caricasulo, depois o Manzi. Depois apanhámos o Montella juntos e tivemos uma bela luta a três pelo segundo lugar", contou Marcel. "A certa altura, assumi a liderança porque senti que tinha um pouco mais do que eles. Manzi estava a lutar muito e tivemos contacto várias vezes. Quando ele me tocou na última curva, já me vi no chão."

Ao terminar em segundo, Schrötter igualou os seus melhores resultados anteriores no Campeonato do Mundo de Supersport. Ele já tinha ficado em segundo lugar em Assen, Barcelona e Imola.



"Um super fim de semana até agora, mesmo que a sexta-feira não tenha corrido da melhor forma," disse Schrötter com um sorriso. "Estou completamente satisfeito, foi uma boa corrida. Quase não me aconteceram erros, fui cada vez mais rápido e consegui ultrapassar. Foi bom ter conseguido mostrar isso por uma vez. De sexta-feira para a qualificação melhorei 1,5 segundos. Portanto, a moto e eu temos potencial para sermos mais rápidos, mesmo desde o início."