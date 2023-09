Aragón, course 2 : Victoire Ducati, Schrötter cinquième

En décrochant la pole et en remportant la première course, Nicolò Bulega a été jusqu'à présent le pilote le plus remarquable du meeting Supersport d'Aragón. Si, comme samedi, le pilote Ducati marque 20 points de plus que le deuxième du championnat Stefano Manzi (Yamaha) lors de la deuxième course, Bulega remportera prématurément le championnat du monde.

Les conditions générales pour la course de 15 tours étaient idéales avec une température de 23 degrés pour l'air et de 33 degrés pour l'asphalte. Aux côtés de Bulega, son collègue de marque Ducati Federico Caricasulo s'est élancé depuis la première ligne - Yari Montella a dû commencer la course depuis l'arrière. Marcel Schrötter a pris le départ de la deuxième course en quatrième position avec sa MV Agusta. Manzi a suivi en cinquième position.

La course s'est déroulée de manière analogue à celle du samedi en tête. Bulega n'a pas fait de détail et s'est rapidement détaché du reste du peloton - dès le premier tour, il avait déjà 1,4 seconde d'avance. Une fois que le jeune homme de 23 ans s'est constitué un solide matelas, il a contrôlé l'écart avec ses poursuivants et s'est imposé avec 2,2 secondes d'avance. Dès le deuxième tour, Manzi s'est imposé en deuxième position, empêchant ainsi le pilote Ducati de remporter prématurément le titre.

Jusqu'à quatre pilotes se sont battus pour la troisième place, au milieu desquels se trouvait Marcel Schrötter. Le Bavarois a de nouveau été confronté au combatif Adrian Huertas (Kawasaki), derrière lequel il est resté bloqué pendant plusieurs tours, ainsi qu'à son coéquipier Bahattin Sofuoglu à partir du 7e tour. Huertas a chuté au 10e tour.

Dans le dernier tiers de la course, Caricasulo, Sofuoglu et Schrötter avaient des chances de terminer troisièmes, les trois se suivant la plupart du temps avec un écart de respect. Une violente chute du pilote Triumph Niki Tuuli dans l'avant-dernier tour a provoqué l'interruption de la course, ce qui a fait pencher la balance en faveur de Caricasulo pour la troisième place. Schrötter a terminé cinquième.

Le Finlandais qui a chuté a été transporté au centre médical pour y être examiné.

John McPhee a marqué ses premiers points en tant que pilote Ducati en terminant 14e. Son coéquipier de D34G, Max Kofler, s'est classé 20e.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bulega devant Caricasulo, Manzi, De Rosa et Schrötter dans le premier virage. Chute de Van Straalen.



1er tour : Bulega 1,4 sec devant Caricasulo, Manzi et Schrötter. Kofler à la 21e place.



Tour 2 : Bulega en 1:53,191 min, 0,7 sec plus rapide que le reste. Manzi améliore sa deuxième place. Schrötter dans la roue de Caricasulo.



Tour 3 : Bulega devance Manzi de 2,5 sec et Caricasulo de 3,2 sec.



Tour 4 : Huertas surprend Schrötter et le relègue à la 5e place, Kofler à la 22e.



Tour 5 : entre Manzi (2e), Caricasulo (3e), Huertas (4e), Schrötter (5e) et Sofuoglu (6e), un écart de respect d'environ 0,4 sec chacun.



Tour 6 : Bulega 2,9 sec devant Manzi.



Tour 7 : Manzi (2e) 1,2 sec devant Caricasulo (3e). Sofuoglu dépasse Schrötter (6e).



Tour 8 : Sofuoglu passe aussi Huertas à la 4e place.



Tour 9 : Bulega 3,1 sec devant Manzi. Schrötter passe enfin Huertas et se retrouve cinquième.



Tour 10 : Caricasulo, Sofuoglu et Schrötter se battent pour la 3e place. Chute de Huertas.



Tour 11 : Bulega devance Manzi de 3,4 sec. L'homme le plus rapide sur la piste est actuellement Caricasulo (3e).



Tour 12 : Bulega ralentit. McPhee à la 14e place, Kofler à la 21e, chute de Lorenzo Dalla Porta.



Tour 13 : Caricasulo, Sofuoglu et Schrötter en une seconde.



Tour 14 : Chute spectaculaire de Niki Tuuli - la course est arrêtée.