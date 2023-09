Aragón, gara 2: vittoria Ducati, Schrötter quinto

Nicolò Bulega si è distinto finora nella Supersport di Aragón con la pole e la vittoria nella prima gara. Se il pilota della Ducati, come sabato, otterrà 20 punti in più nella seconda gara rispetto al secondo classificato Stefano Manzi (Yamaha), Bulega si aggiudicherà il Campionato del Mondo in anticipo.

Le condizioni per la gara di 15 giri erano ideali, con 23 gradi di temperatura dell'aria e 33 dell'asfalto. Accanto a Bulega, il suo collega della Ducati Federico Caricasulo è partito dalla prima fila - Yari Montella ha dovuto iniziare la gara dalle retrovie. Marcel Schrötter ha iniziato la seconda gara in quarta posizione con la sua MV Agusta. Manzi ha seguito in quinta posizione.

La gara è proseguita come sabato. Bulega non ha mostrato alcuna debolezza e si è rapidamente staccato dal resto del gruppo - dopo il primo giro aveva già 1,4 secondi di vantaggio. Quando il 23enne ha costruito un solido cuscino, ha controllato il distacco dagli inseguitori e ha vinto con un vantaggio di 2,2 secondi. Dal secondo giro in poi, Manzi si è imposto in seconda posizione, impedendo così al pilota Ducati di conquistare il titolo in anticipo.

Fino a quattro piloti hanno lottato per il terzo posto, con Marcel Schrötter nel mezzo. Il bavarese ha dovuto fare i conti ancora una volta con il forte Adrian Huertas (Kawasaki), dietro il quale è rimasto bloccato per diversi giri, e dal settimo giro anche con il suo compagno di squadra Bahattin Sofuoglu. Huertas è caduto al 10° giro.

Nell'ultimo terzo di gara, Caricasulo, Sofuoglu e Schrötter hanno avuto la possibilità di conquistare il terzo posto, con i tre che hanno viaggiato l'uno dietro l'altro con un distacco rispettabile per la maggior parte del tempo. Una pesante caduta del pilota Triumph Niki Tuuli al penultimo giro ha causato l'interruzione della gara, che ha deciso la battaglia per il terzo posto a favore di Caricasulo. Schrötter si è classificato quinto.

Il finlandese caduto è stato trasportato al centro medico per accertamenti.

John McPhee ha ottenuto i suoi primi punti come pilota Ducati al 14° posto. Il suo compagno di squadra Max Kofler ha chiuso al 20° posto.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Bulega precede Caricasulo, Manzi, De Rosa e Schrötter alla prima curva. Van Straalen è caduto.



1° giro: Bulega precede di 1,4 secondi Caricasulo, Manzi e Schrötter. Kofler è 21°.



Giro 2: Bulega in 1:53,191 min 0,7 sec più veloce degli altri. Manzi sale al 2° posto, Schrötter sulla ruota posteriore di Caricasulo.



Giro 3: Bulega ha 2,5 secondi di vantaggio su Manzi e 3,2 secondi su Caricasulo.



Giro 4: Huertas sorprende Schrötter e lo spinge al 5° posto. Kofler al 22°.



Giro 5: Tra Manzi (2°), Caricasulo (3°), Huertas (4°), Schrötter (5°) e Sofuoglu (6°) c'è un distacco rispettabile di circa 0,4 secondi ciascuno.



Giro 6: Bulega con 2,9 secondi di vantaggio su Manzi.



7° giro: Manzi (2°) precede Caricasulo (3°) di 1,2 secondi. Sofuoglu supera Schrötter (6°).



Giro 8: Sofuoglu passa anche Huertas per il 4° posto.



Giro 9: Bulega ha 3,1 secondi di vantaggio su Manzi. Schrötter passa finalmente Huertas ed è quinto.



Giro 10: Caricasulo, Sofuoglu e Schrötter lottano per il 3° posto, con un incidente a Huertas.



11° giro: Bulega ha 3,4 secondi di vantaggio su Manzi. Il più veloce in pista al momento è Caricasulo (3°).



Giro 12: Bulega rallenta. McPhee è 14°, Kofler 21°. Caduta di Lorenzo Dalla Porta.



Giro 13: Caricasulo, Sofuoglu e Schrötter a un secondo.



Giro 14: Spettacolare caduta di Niki Tuuli - la gara viene interrotta.