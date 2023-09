Aragón, Corrida 2: Ducati vence, Schrötter é quinto

Com a vitória na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 em Aragão, o ás da Ducati Nicolò Bulega teve um fim de semana perfeito. Uma desistência na corrida impediu a hipótese de Marcel Schrötter conseguir um possível pódio.

Nicolò Bulega foi o piloto que mais se destacou até agora no encontro de Supersport em Aragão com a pole e a vitória na primeira corrida. Se o piloto da Ducati - tal como no sábado - também marcar mais 20 pontos na segunda corrida do que o segundo classificado do Campeonato do Mundo, Stefano Manzi (Yamaha), Bulega ganhará o Campeonato do Mundo antecipadamente.

As condições para a corrida de 15 voltas foram ideais, com 23 graus de temperatura no ar e 33 graus no asfalto. Ao lado de Bulega, o seu colega da marca Ducati, Federico Caricasulo, arrancou da primeira linha - Yari Montella teve de começar a corrida mesmo lá atrás. Marcel Schrötter iniciou a segunda corrida na quarta posição com a sua MV Agusta. Manzi seguiu-o na quinta posição.

A corrida decorreu da mesma forma que no sábado. Bulega não mostrou qualquer fraqueza e rapidamente se afastou do resto do pelotão - após a primeira volta já tinha 1,4 segundos de vantagem. Quando o jovem de 23 anos conseguiu criar uma almofada sólida, controlou a distância para os seus perseguidores e venceu com uma vantagem de 2,2 segundos. A partir da segunda volta, Manzi impôs-se na segunda posição, impedindo assim que o piloto da Ducati conquistasse o título antecipadamente.

Até quatro pilotos lutaram pelo terceiro lugar, com Marcel Schrötter no meio. O bávaro teve de lidar novamente com o forte Adrian Huertas (Kawasaki), atrás do qual ficou preso durante várias voltas, e a partir da volta 7 também com o seu colega de equipa Bahattin Sofuoglu. Huertas despistou-se na volta 10.

No último terço da corrida, Caricasulo, Sofuoglu e Schrötter tiveram hipóteses de chegar ao terceiro lugar, com os três a rodarem um atrás do outro com uma distância respeitável durante a maior parte do tempo. Uma forte queda do piloto da Triumph, Niki Tuuli, na penúltima volta fez com que a corrida fosse interrompida, o que decidiu a luta pelo terceiro lugar a favor de Caricasulo. Schrötter terminou em quinto.

O finlandês caído foi transportado para o centro médico para ser examinado.

John McPhee marcou os seus primeiros pontos como piloto Ducati em 14º lugar. O seu colega de equipa na D34G, Max Kofler, terminou em 20º.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Partida: Bulega à frente de Caricasulo, Manzi, De Rosa e Schrötter na primeira curva. Van Straalen despista-se.



Volta 1: Bulega 1,4 seg. à frente de Caricasulo, Manzi e Schrötter. Kofler em 21º.



Volta 2: Bulega em 1:53,191 min 0,7 seg mais rápido que os outros. Manzi sobe para 2º lugar, Schrötter na roda traseira de Caricasulo.



Volta 3: Bulega 2,5 seg. à frente de Manzi e 3,2 seg. à frente de Caricasulo.



Volta 4: Huertas surpreende Schrötter e empurra-o para o 5º lugar. Kofler em 22º.



Volta 5: Entre Manzi (2º), Caricasulo (3º), Huertas (4º), Schrötter (5º) e Sofuoglu (6º) uma diferença respeitável de cerca de 0,4 seg. cada.



Volta 6: Bulega 2,9 seg. à frente de Manzi.



Volta 7: Manzi (2º) 1,2 seg. à frente de Caricasulo (3º). Sofuoglu ultrapassa Schrötter (6º).



Volta 8: Sofuoglu também ultrapassa Huertas pelo 4º lugar.



Volta 9: Bulega 3,1 seg. à frente de Manzi. Schrötter finalmente passa Huertas e fica em quinto.



Volta 10: Caricasulo, Sofuoglu e Schrötter lutam pelo 3º lugar e ultrapassam Huertas.



Volta 11: Bulega 3,4 seg à frente de Manzi. O homem mais rápido na pista neste momento Caricasulo (3º).



Volta 12: Bulega abranda. McPhee em 14º, Kofler em 21º. Colisão Lorenzo Dalla Porta.



Volta 13: Caricasulo, Sofuoglu e Schrötter dentro de um segundo.



Volta 14: Colisão espetacular de Niki Tuuli - a corrida é interrompida.