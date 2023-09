Marcel Schrötter: "Es difícil de aceptar".

En la primera carrera del sábado, Marcel Schrötter subió al podio por séptima vez esta temporada, en segunda posición por sexta vez. Tras esta buena actuación, se había puesto las pilas para la carrera 2 del domingo. Pero mientras Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) y Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), que estaban por delante de él en el Campeonato del Mundo, terminaron en 1ª y 2ª posición, sólo fue el puesto 5 para Marcel.

"Después de la actuación del sábado estoy, por supuesto, insatisfecho", declaró el suralemán a SPEEDWEEK.com en la reunión. "Esperaba más potencial, pero noté relativamente pronto que me costaba más. Probamos pequeñas cosas en el chasis porque siempre queremos mejorar. No sé si fue por eso. El neumático trasero no tenía rendimiento, me resultaba muy difícil mantenerme en el grupo. He cometido muchos pequeños errores y he rodado bien quizá dos veces de 14 vueltas. La ventana en la que nuestra moto funciona perfectamente no es tan grande. El sábado la carrera vino a mí y me sentí cada vez más cómodo, esta vez no fue bien desde el principio".

Bulega, líder del Campeonato del Mundo, ganó su 13ª carrera de la temporada con una buena ventaja de 2 segundos sobre Manzi. El tercer puesto habría sido lo máximo para Schrötter, pero ni Federico Caricasulo (Althea Ducati) ni su compañero de equipo en MV Agusta Bahattin Sofuoglu tuvieron nada que contrarrestar.

"Un quinto puesto no es un desastre", subrayó Schrötter. "Pero cuando el que está en el podio rueda justo delante de ti y yo soy más rápido que Manzi mientras tanto... No he sido lo suficientemente regular, tenemos que analizar exactamente por qué hay tantas diferencias del sábado al domingo. El ritmo era más rápido por parte de todos, esa es la diferencia. Pero al final me sentí mucho más incómodo y luché mucho más con la moto. No puedo quejarme demasiado de la moto porque mi compañero de equipo terminó por delante de mí, así que lo hizo un poco mejor que yo. Es difícil aceptarlo. Me hubiera gustado más estabilidad, el equilibrio entre la parte delantera y trasera no era ideal".

En el lado positivo, durante el fin de semana Schrötter amplió su ventaja en la general sobre Caricasulo, cuarto, a 57 puntos. Está a 56 puntos de Manzi y segundo en el Campeonato del Mundo, y las posiciones están claramente empatadas con 100 puntos aún por ganar.

"Si no ocurren grandes errores, debería funcionar con el puesto 3 del WRC", concluyó Marcel. "Pero no quiero ir a lo seguro, quiero estar en el podio regularmente y ganar otra carrera esta temporada".