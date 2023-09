Marcel Schrötter : "C'est difficile à accepter".

Lors de la première course du samedi, Marcel Schrötter est monté sur le podium pour la septième fois de la saison, terminant pour la sixième fois à la deuxième place. Après cette fine performance, il avait de grandes ambitions pour la course 2 du dimanche. Mais alors que Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) et Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), qui le précédaient au championnat du monde, terminaient respectivement en première et deuxième position, Marcel n'a terminé qu'en cinquième position.

"Après la performance de samedi, je suis évidemment mécontent", a raconté le pilote du sud de l'Allemagne lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Je m'attendais à un meilleur potentiel, mais j'ai remarqué relativement tôt que j'avais plus de mal. Nous avons essayé des petites choses sur le châssis parce que nous voulons toujours nous améliorer. Je ne sais pas si c'était à cause de ça. Le pneu arrière n'était pas assez performant et j'ai eu beaucoup de mal à rester dans le groupe. J'ai fait beaucoup de petites erreurs et sur 14 tours, je n'ai pu m'en sortir que deux fois. La fenêtre dans laquelle notre moto fonctionne parfaitement n'est pas si grande. Samedi, la course est venue à moi et je me sentais de plus en plus à l'aise, cette fois-ci, c'est resté constant depuis le début".

Le leader du championnat du monde, Bulega, a remporté sa 13e course de la saison avec une bonne avance de 2 secondes sur Manzi. La troisième place aurait été le maximum pour Schrötter, mais il n'a rien pu faire contre Federico Caricasulo (Althea Ducati) ni contre son coéquipier de MV-Agusta, Bahattin Sofuoglu.

"Une cinquième place n'est pas un désastre", a souligné Schrötter. "Mais quand celui qui est sur le podium roule juste devant toi et que je suis entre-temps plus rapide que Manzi... Je n'ai pas été assez régulier, nous devons analyser précisément pourquoi il y a de telles différences entre samedi et dimanche. Le rythme était plus rapide pour tout le monde, c'est une différence. Mais au final, je me suis senti beaucoup moins à l'aise et j'ai eu beaucoup plus de mal avec la moto. Je ne peux pas trop me plaindre de la moto, car mon coéquipier a terminé devant moi, il a donc fait quelque chose de mieux que moi. C'est difficile à accepter. J'aurais aimé plus de stabilité, l'équilibre entre l'avant et l'arrière n'était pas idéal".

Point positif : sur l'ensemble du week-end, Schrötter a porté son avance au classement général à 57 points par rapport au quatrième, Caricasulo. Il lui manque 56 points pour atteindre Manzi et la deuxième place du championnat du monde, les positions sont clairement liées alors qu'il reste 100 points à récolter.

"S'il n'y a pas de grosses erreurs, la troisième place au championnat du monde devrait fonctionner", a conclu Marcel. "Mais je ne veux pas rentrer à la maison en jouant la sécurité, je veux être régulièrement sur le podium et gagner encore une course cette saison".