Marcel Schrötter: "È difficile da accettare".

Con i piazzamenti 2 e 5 ad Aragon, Marcel Schrötter del team MV Agusta Reparto Corse ha consolidato il suo terzo posto nel Campionato Mondiale Supersport. Per questo motivo non è ancora soddisfatto dopo la seconda gara di domenica.

Nella prima gara di sabato, Marcel Schrötter è salito sul podio per la settima volta in questa stagione, al secondo posto per la sesta volta. Dopo questa bella prestazione, aveva puntato in alto per la gara 2 di domenica. Ma mentre Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), che lo precedevano nel Campionato del Mondo, si sono piazzati al 1° e 2° posto, Marcel ha ottenuto solo la 5° posizione.

"Dopo la prestazione di sabato sono ovviamente insoddisfatto", ha dichiarato il sud tedesco a SPEEDWEEK.com durante l'incontro. "Mi aspettavo un potenziale maggiore, ma ho notato relativamente presto che facevo più fatica. Abbiamo provato piccoli accorgimenti sul telaio perché vogliamo sempre migliorare. Non so se sia stato per questo motivo. Il pneumatico posteriore non era performante, ho trovato estremamente difficile rimanere con il gruppo. Ho commesso molti piccoli errori e ho girato bene forse due volte su 14 giri. La finestra in cui la nostra moto funziona perfettamente non è così grande. Sabato la gara mi è venuta incontro e mi sono sentito sempre più a mio agio, questa volta invece non è andata bene fin dall'inizio".

Illeader del Campionato del Mondo Bulega ha vinto la sua 13a gara della stagione con un vantaggio di 2 secondi su Manzi. Il terzo posto sarebbe stato il massimo per Schrötter, ma né Federico Caricasulo (Althea Ducati) né il suo compagno di squadra MV Agusta Bahattin Sofuoglu hanno avuto nulla da controbattere.

"Un quinto posto non è un disastro", ha sottolineato Schrötter. "Ma quando l'uomo sul podio ti passa davanti e io nel frattempo sono più veloce di Manzi... non sono stato abbastanza regolare, dobbiamo analizzare esattamente perché ci sono queste differenze da sabato a domenica. Il ritmo era più veloce da parte di tutti, questa è una differenza. Ma alla fine mi sono sentito molto più a disagio e ho faticato di più con la moto. Non posso lamentarmi troppo della moto perché il mio compagno di squadra è arrivato davanti a me, quindi ha fatto un po' meglio di me. È difficile accettarlo. Avrei voluto più stabilità, il bilanciamento tra anteriore e posteriore non era ideale".

Il lato positivo è che nel fine settimana Schrötter ha portato a 57 punti il suo vantaggio in classifica generale su Caricasulo, quarto classificato. È a 56 punti da Manzi e secondo nel Campionato del Mondo, e le posizioni sono chiaramente in parità con 100 punti ancora da guadagnare.

"Se non ci saranno grossi errori, dovrebbe funzionare con il terzo posto nel WRC", ha concluso Marcel. "Ma non voglio andare sul sicuro, voglio salire regolarmente sul podio e vincere un'altra gara in questa stagione".