Marcel Schrötter: "É difícil de aceitar".

Com os lugares 2 e 5 em Aragão, Marcel Schrötter da equipa MV Agusta Reparto Corse consolidou o seu terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Supersport. É por isso que ele ainda não está satisfeito após a segunda corrida de domingo.

Na primeira corrida de sábado, Marcel Schrötter subiu ao pódio pela sétima vez esta época, ficando em segundo lugar pela sexta vez. Depois deste bom desempenho, ele tinha os olhos postos na corrida 2 de domingo. Mas enquanto Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), que estavam à sua frente no Campeonato do Mundo, terminaram em 1º e 2º lugar, Marcel ficou apenas na 5ª posição.

"Depois da prestação de sábado estou, naturalmente, insatisfeito," disse o sul-alemão ao SPEEDWEEK.com na reunião. "Esperava ter mais potencial, mas reparei relativamente cedo que estava a ter mais dificuldades. Tentámos pequenas coisas no chassis porque queremos sempre melhorar. Não sei se foi por causa disso. O pneu traseiro não tinha o desempenho necessário, foi-me extremamente difícil manter-me no grupo. Cometi muitos pequenos erros e consegui dar a volta por cima talvez duas vezes em 14 voltas. A janela em que a nossa mota funciona perfeitamente não é assim tão grande. No sábado, a corrida veio até mim e senti-me cada vez mais confortável, mas desta vez não foi bom desde o início."

O líder do Campeonato do Mundo Bulega venceu a sua 13ª corrida da época com uma boa vantagem de 2 segundos sobre Manzi. O terceiro lugar teria sido o máximo para Schrötter, mas nem Federico Caricasulo (Althea Ducati) nem o seu colega de equipa da MV Agusta, Bahattin Sofuoglu, tiveram nada para contrariar.

"Um quinto lugar não é um desastre", sublinhou Schrötter. "Mas quando o tipo que está no pódio corre mesmo à nossa frente e eu sou mais rápido do que o Manzi entretanto... Não fui suficientemente regular, temos de analisar exatamente porque é que há tantas diferenças de sábado para domingo. O ritmo foi mais rápido de todos, isso é uma diferença. Mas no final senti-me muito mais desconfortável e tive muito mais dificuldades com a mota. Não me posso queixar muito da mota porque o meu colega de equipa terminou à minha frente, por isso fez um pouco melhor do que eu. É difícil aceitar isso. Gostava de ter mais estabilidade, o equilíbrio entre a frente e a traseira não era o ideal".

Do lado positivo, durante o fim de semana, Schrötter aumentou a sua vantagem sobre o quarto classificado, Caricasulo, para 57 pontos. Está a 56 pontos de Manzi e em segundo lugar no Campeonato do Mundo, e as posições estão claramente desenhadas com 100 pontos ainda por ganhar.

"Se não acontecerem grandes erros, deverá correr tudo bem com a classificação 3 do WRC", concluiu Marcel. "Mas não quero jogar pelo seguro, quero estar no pódio regularmente e ganhar outra corrida esta época."